Meghibásodás a Paksi Atomerőműben: felére esett az egyik blokk termelése

A Paksi Atomerőmű 1.blokkján az egyik turbinagenerátor gépegység 2026. október 21-én 8:02-kor generátor védelmi működés miatt kiesett. Az esemény következtében a blokk 50% teljesítményszinten üzemel - olvasható a Paksi Atomerőmű honlapján.

A Paksi Atomerőmű Zrt. - Fotó: Polyák Attila

Már kedden is volt egy váratlan visszaesés a Paksi Atomerőműben

Ahogy az Origo is beszámolt róla, karbantartás és főjavítás miatt jelentősen csökkent az áramtermelés az ország legnagyobb atomerőművében. Akkor azt írtuk, hogy a paksi atomerőmű jelenleg névleges teljesítményének mindössze 60 százalékán működik, miután a 4. blokkot leállították, a 2. blokk teljesítményét pedig visszafogták.