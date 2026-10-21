Meghibásodás a Paksi Atomerőműben: felére esett az egyik blokk termelése

Rövid bejegyzést tett közzé a honlapján a Paksi Atomerőmű. Ebből kiderül, hogy 1. blokk egy hiba miatt csak 50 százalékon üzemel. Rövid időn belül ez a második teljesítménycsökkenés a Paksi Atomerőműben.
A Paksi Atomerőmű 1.blokkján az egyik turbinagenerátor gépegység 2026. október 21-én 8:02-kor generátor védelmi működés miatt kiesett. Az esemény következtében a blokk 50% teljesítményszinten üzemel - olvasható a Paksi Atomerőmű honlapján.
Már kedden is volt egy váratlan visszaesés a Paksi Atomerőműben
Ahogy az Origo is beszámolt róla, karbantartás és főjavítás miatt jelentősen csökkent az áramtermelés az ország legnagyobb atomerőművében. Akkor azt írtuk, hogy a paksi atomerőmű jelenleg névleges teljesítményének mindössze 60 százalékán működik, miután a 4. blokkot leállították, a 2. blokk teljesítményét pedig visszafogták.
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