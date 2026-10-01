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országház

Itt a döntés: lezárják a Parlament környékét, tüntetni sem lehet

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Hosszú hónapokra megváltozik a rend az Országház környékén. A rendőrség területlezárást rendelt el, amely a Parlament mellett több közeli útszakaszt és lehajtót is érint.
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országházparlamentrendőrség

A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el Parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén: az intézkedés az épület körüli, valamint a Duna-parti, a Balassi Bálint utcai és az Antall József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti – közölték a police.hu oldalon.

Parlament
December 31-ig tart a korlátozás – lezárják a Parlament környékét.
Fotó: Zoltán Havran / MW

A rendőrség indoklása szerint 

a lezárás célja az Országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása.

A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat – írták.

 

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