Itt a döntés: lezárják a Parlament környékét, tüntetni sem lehet

A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el Parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén: az intézkedés az épület körüli, valamint a Duna-parti, a Balassi Bálint utcai és az Antall József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti – közölték a police.hu oldalon.

December 31-ig tart a korlátozás – lezárják a Parlament környékét.

Fotó: Zoltán Havran / MW

A rendőrség indoklása szerint

a lezárás célja az Országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása.

A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat – írták.