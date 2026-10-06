"Azóta sem tudtam aludni" – le sem takarták a testet, több vonat utasai is látták a péceli gázolás áldozatát

Megrázó vonatbaleset történt még a hétvégén, szombaton, október 3-án délután Pécelen, Erzsébet sétány közelében: a Budapestről Hatvanba tartó szerelvény egy idős férfit gázolt el, aki alighanem meg akarta spórolni a sorompóval ellátott átjáróig tartó pár száz métert, így a tilosban lépett a sínekre. A beszámolók szerint az ütközés ereje olyan nagy volt, hogy az áldozat teste kettészakadt. Azonnal életét vesztette.

Péceli vonatbaleset: az elgázolt idős férfi életét esély sem volt megmenteni

Fotó: Unsplash

A helyiek szerint egy 75 év körüli, idős férfi volt az áldozat. Elmondásuk szerint sokan szoktak átmenni ott a tilosban a síneken, ahol a baleset történt: idősek, fiatalok egyaránt.

Péceli vonatbaleset: az elhaladó vonatok utasai mindent láttak

A baleset nem sokkal 17:30 után történt, a vonatforgalmat azonban csak 17:40-kor állították le. A kiérkező tűzoltók a balesetező szerelvény utasainak segítettek átszállni a mentesítő járatra, miközben a rendőrség megkezdte a helyszínelést. A beszámolók szerint azonban a holttestet csak jóval később takarták el, így miközben a másik sínen lassított tempóban haladtak át a vonatok, az utasok jól láthatták a szörnyűségek nyomait és a horrorfilmbe illő testet is. Úgy tudni, legalább hat vonat haladt át így.

Többen felsikoltottak, eltakarták a szemüket, s a látvány engem is sokkolt, belém égett, azóta sem tudtam aludni. Akár egy horrorfilmben, amikor kettéfűrészelnek egy embert a derekánál, csak ez éppen maga volt a valóság. Volt, akinek szó szerint felfordult a gyomra a látványtól

– árulta el az egyik utas a Blikknek.

"Hiába tudjuk, hol vannak egy vonalon azok a pontok, ahol a fegyelmezetlen emberek bemennek a tilosba, a vonatnak a pályaszakaszhoz, a menetrendhez, a sebességhatárokra vonatkozó szabályokhoz igazodva kell haladnia, hiszen sosem jutnánk el időben a célállomásra, ha minden veszélyes zónánál lelassítunk. Nem a vasutasok nem tartják be a szabályokat, hanem azok, akik a vonat elé lépnek. Egy ekkora szerelvényt nem lehet úgy megállítani vészfékezéssel, mint egy autót, ráadásul több száz ember ül mögöttem, őket sem veszélyeztethetem. Mire észrevesszük a bajt a mozdony vezetőfülkéjéből, a legtöbbször már nem lehet hárítani. Sokszor észre sem lehet venni, így nem is tudja a 100 km/h felett haladó szerelvényt irányító masiniszta, mi is történt" – magyarázta a lapnak a hasonló balesetek kapcsán Gombos Zoltán nyugdíjas mozdonyvezető.