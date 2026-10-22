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pesti alsó rakpart

Idén utoljára nyitják meg a pesti alsó rakpartot – mutatjuk, mikortól lesz autómentes

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké, a kerékpárosoké és a kikapcsolódni vágyóké lesz a Duna-part egyik legnépszerűbb szakasza. A Pesti alsó rakpart október 23. és 25. között idén utoljára kínál autómentes kikapcsolódási lehetőséget. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a megközelítéssel és a közlekedési korlátozásokkal kapcsolatban is fontos tudnivalókat közölt.
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pesti alsó rakpartBudapestBKKoktóber 23.

A Pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd közötti szakasza az október 23-i hosszú hétvégén ismét megnyílik a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki tájékoztatása szerint ez lesz az idei rakpartnyitási szezon utolsó alkalma.

A Pesti alsó rakpart október 23. és 25. között idén utoljára lesz autómentes
A Pesti alsó rakpart október 23. és 25. között idén utoljára lesz autómentes
Fotó: BKK/Nyirő Simon

Az érintett szakasz október 22-én, csütörtökön 18 óra 30 perctől október 26-án, hétfőn reggel 5 óráig lesz autómentes. A megnyitott terület a Margit hídtól az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található Irányi utcai lehajtóig tart.

A háromnapos ünnepi hétvégén a rakpart teljes szélességében a sétálók, a futók, a kerékpárosok és a pihenni vágyók rendelkezésére áll. A BKK arra biztatja a budapestieket és a fővárosba látogatókat, hogy használják ki az idei utolsó lehetőséget a dunaparti kikapcsolódásra.

Így változik a közlekedés a Pesti alsó rakparton

A rakpart megnyitása idején a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti szakaszra gépjárművel és taxival sem lehet behajtani.

A közúti közlekedés az alábbiak szerint módosul:

  • A déli irányban haladó autósok az Irányi utcai lehajtón térhetnek vissza az alsó rakpartra.
  • Az északi irányban közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el az alsó rakpartot.
  • Az Erzsébet híd és a Közraktár utca közötti szakaszon továbbra is tilos az úttesten gyalogolni.

A megnyitott rakpartszakasz déli irányból az alsó rakpart járdáján, valamint a felső rakparton közlekedő villamosokkal közelíthető meg. Az Erzsébet híd felől érkezők a Március 15. tér villamosmegállótól déli irányba sétálva juthatnak el az autómentes területre.

A BKK külön felhívta a kerékpárral és rollerrel közlekedők figyelmét arra, hogy a közösen használt területen fokozottan ügyeljenek a gyalogosokra, különösen a kisgyermekekre.

Hétfőtől ismét az autóké lesz a rakpart

Az idei nyitott rakpart sorozat október 26-án véget ér. Hétfő reggel 5 órától a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti szakaszt ismét teljes egészében a közúti forgalom használhatja. Ez azt jelenti, hogy az idei szezon lezárultával hétköznap esténként és hétvégén is visszatérnek az autók a rakpartra.

A nemzeti ünnep és az őszi szünet a távolsági közlekedést is érinti. A MÁV-csoport módosított menetrend szerint közlekedteti egyes vonat-, autóbusz- és HÉV-járatait. 

 

 

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