Idén utoljára nyitják meg a pesti alsó rakpartot – mutatjuk, mikortól lesz autómentes

A Pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd közötti szakasza az október 23-i hosszú hétvégén ismét megnyílik a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki tájékoztatása szerint ez lesz az idei rakpartnyitási szezon utolsó alkalma.

A Pesti alsó rakpart október 23. és 25. között idén utoljára lesz autómentes

Fotó: BKK/Nyirő Simon

Az érintett szakasz október 22-én, csütörtökön 18 óra 30 perctől október 26-án, hétfőn reggel 5 óráig lesz autómentes. A megnyitott terület a Margit hídtól az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található Irányi utcai lehajtóig tart.

A háromnapos ünnepi hétvégén a rakpart teljes szélességében a sétálók, a futók, a kerékpárosok és a pihenni vágyók rendelkezésére áll. A BKK arra biztatja a budapestieket és a fővárosba látogatókat, hogy használják ki az idei utolsó lehetőséget a dunaparti kikapcsolódásra.

Így változik a közlekedés a Pesti alsó rakparton

A rakpart megnyitása idején a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti szakaszra gépjárművel és taxival sem lehet behajtani.

A közúti közlekedés az alábbiak szerint módosul:

A déli irányban haladó autósok az Irányi utcai lehajtón térhetnek vissza az alsó rakpartra.

Az északi irányban közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el az alsó rakpartot.

Az Erzsébet híd és a Közraktár utca közötti szakaszon továbbra is tilos az úttesten gyalogolni.

A megnyitott rakpartszakasz déli irányból az alsó rakpart járdáján, valamint a felső rakparton közlekedő villamosokkal közelíthető meg. Az Erzsébet híd felől érkezők a Március 15. tér villamosmegállótól déli irányba sétálva juthatnak el az autómentes területre.

Hétfőtől ismét az autóké lesz a rakpart

Az idei nyitott rakpart sorozat október 26-án véget ér. Hétfő reggel 5 órától a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti szakaszt ismét teljes egészében a közúti forgalom használhatja. Ez azt jelenti, hogy az idei szezon lezárultával hétköznap esténként és hétvégén is visszatérnek az autók a rakpartra.