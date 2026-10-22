Súlyos kiberveszély miatt léptek: több magyar kormányzati oldal is elérhetetlenné vált

Kritikus informatikai biztonsági kockázat miatt ideiglenesen leállították a magyarország.hu oldalt és több más kormányzati weboldalt. A PHP2Shell néven ismert sérülékenység miatt a portálon keresztüli ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel - derül ki Tanács Zoltán bejegyzéséből.

PHP2Shell probléma miatt áll több oldal - Fotó: kormanyhivatalok.hu

Elővigyázatosságból, a lakossági adatok védelme érdekében döntöttek a kormányzati digitális szolgáltatások átmeneti korlátozásáról. A tájékoztatás szerint egyelőre nem találtak támadásra utaló jeleket, a szolgáltatások biztonságos működését azonban csak a sérülékenység javítása után tudják garantálni.

Több országban is leállították a szolgáltatásokat a PHP2Shell miatt

A problémát nemzetközi kiberbiztonsági szakértők azonosították: két rendkívül súlyos biztonsági hibát fedeztek fel a PHP programozási nyelvben, amelyet világszerte a weboldalak mintegy 70 százaléka használ. A sebezhetőség nemzetközi szinten is komoly kockázatot jelent.

A magyarorszag.hu oldal csütörtök reggel - Képernyőkép

Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban szintén több kormányzati és közszolgáltatási rendszert állítottak le átmenetileg.

A biztonsági probléma miatt a Wikipédia és a BBC egyes szolgáltatásai is elérhetetlenné váltak.

A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet október 21-én kritikus, 9,2-es súlyossági besorolású riasztást adott ki. Az intézet a biztonsági javítások haladéktalan telepítését javasolta, és arra figyelmeztetett, hogy ha ez nem lehetséges azonnal, az érintett szolgáltatásokat indokolt átmenetileg korlátozni.

A vállalkozásokat is figyelmeztették

A szakemberek arra kérik a vállalkozásokat, hogy informatikai és információbiztonsági szakértőkkel ellenőriztessék weboldalaik érintettségét, és mielőbb gondoskodjanak a szükséges biztonsági javításokról.

A magyarország.hu-n keresztüli ügyintézés a jelenlegi tájékoztatás szerint várhatóan 48 órán át szünetel. A korlátozás célja az állampolgárok adatainak védelme és a kormányzati digitális szolgáltatások biztonságos működésének fenntartása.