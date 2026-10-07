Újabb legenda távozott: elhunyt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke

Elhunyt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke, a magyar rádiózás és televíziózás ismert alakja. A Krónika egykori műsorvezetője 77 éves volt. Pályafutása során újságíróként és rádiósként is dolgozott, majd a kilencvenes években részt vett a TV2 indulásának előkészítésében, és több mint hét éven át vezette a kereskedelmi televíziót.

Pintér Dezső a TV2 1997-es indulásától 2004-ig vezette a kereskedelmi csatornát

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Pintér Dezső 1949-ben született Jákón. Dolgozott a Somogyi Néplapnál és a Magyar Hírlapnál, utóbbinál belpolitikai rovatvezető, majd főmunkatárs is volt. 1977-ben került a Magyar Rádióhoz, ahol hosszú éveken keresztül a Kossuth Rádió reggeli műsorának egyik meghatározó hangja volt – számolt be róla a Blikk.

Pintér Dezső a TV2 indulásának előkészítésében is részt vett A kilencvenes évek közepén bekapcsolódott az első országos kereskedelmi televíziók egyikének létrehozásába. A TV2 1997. október 4-én kezdte meg sugárzását, három nappal az RTL Klub indulása előtt. A csatorna első hivatalos adásában Pintér Dezső elnökként köszöntötte a nézőket. A TV2 induló kínálatában szerepelt egyebek mellett a Tények és a Jó reggelt, Magyarország!, a csatorna pedig saját gyártású műsorok mellett külföldi sorozatokat is sugárzott. Pintér Dezső a csatorna megalakulásától 2004 novemberéig töltötte be az elnöki tisztséget. A TV2 indulásakor arról beszélt, hogy a csatorna műsoridejének jelentős részét közszolgálati jellegű programokkal kívánják kitölteni, köztük hírműsorokkal, valamint társadalmi, életmóddal és egészségüggyel foglalkozó magazinokkal.

Több mint hét év után távozott a TV2 éléről

Pintér Dezső 2004. november 1-jei hatállyal, saját kérésére távozott a TV2 elnöki posztjáról. A csatornát ekkor már több mint hét éve irányította. Utódja Markus Tellenbach, a TV2 akkori főrészvényese, az SBS Broadcasting elnök-vezérigazgatója lett.

Távozása után sem szakadt el teljesen a televíziós világtól. Az SBS stratégiai tanácsadójaként folytatta munkáját, elsősorban a közép-európai fejlesztési lehetőségekkel és az európai együttműködés kérdéseivel foglalkozott.

Az utóbbi években már ritkábban szerepelt a nyilvánosság előtt. Érdeklődésének középpontjában egyebek mellett a művészet, az irodalom, a zene, a festészet, a történelem és az utazás állt. Halálával a magyar rádiózás és a hazai kereskedelmi televíziózás induló korszakának egyik ismert alakja távozott.