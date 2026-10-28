Nehogy megedd, ha ilyet vettél! Súlyos szennyezettség miatt hívták vissza a népszerű nasit

Aflatoxin szennyezettség miatt hívták vissza a Kalifa márkájú hántolt és darált pisztáciát. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményében arra kérte azokat a vásárlókat, akik az érintett azonosító adatokkal megegyező termékekkel rendelkeznek, hogy azokat semmi esetre se fogyasszák el.

Visszahívták a Kalifa márkájú hántolt és darált pisztáciát / Fotó: Nébih

Visszahívták a Kalifa márkájú hántolt és darált pisztáciát

Az érintett pisztácia Iránból származó szennyezett alapanyagból készült. A termékeket a Gilan Trading Kft. gyártja, forgalmazásukban a Gilan Trading Kft., a SPAR Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. is érintett - írja a Nool.

Az aflatoxinok olyan penészgombák által termelt mérgező anyagok, amelyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a vásárlók ellenőrizzék a termékek azonosító adatait, és amennyiben az otthonukban található pisztácia megegyezik a visszahívott tételek valamelyikével, akkor azt ne fogyasszák el.

2026. október 22-én a Nébih két Zagyvaparti füstölt húskészítmény visszahívását rendelte el mikrobiológiai probléma miatt. A termékeket a Konkoly Hús Kft. gyártotta, a visszahívás pedig kizárólag az alábbi fogyaszthatósági idővel és tételszámmal rendelkező árucikkeket érintette.