Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a bejelentés: megszűnik a 23 ezer milliárdos autópálya-koncesszió

Rendkívüli

Kautzky Armand elárulta: ezért tűnt el váratlanul a köztévéből

gyászhír

Meghalt Pongrátz András

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 88. évében, hosszú betegség után, családtagjai körében, otthonában kedden meghalt Pongrátz András Corvin közi szabadságharcos, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója - közölte a Mi Hazánk alelnöke, országgyűlési képviselője szerdán a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászhír1956-os forradalomCorvin-negyed

Novák Előd azt írta, hogy a kilenc Pongrátz-gyermek közül hat fiútestvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Corvin közben, közülük  Pongrátz András hunyt el utolsóként.

Pongrátz András
Pongrátz András Corvin közi szabadságharcos - Fotó: Novák Előd/Facebook

Hozzátette, hogy Pongrátz András 1956-ban a kivégzés elől az Egyesült Államokba menekült, ott élt lengyel származású feleségével, 5 gyerekével és 20 unokájával, de a rendszerváltás óta minden évben hazalátogatott. 

A bejegyzés szerint Pongrátz András ott is évtizedeken át aktív volt, sokat tett a magyar közösségek megmaradásáért.

Pongrátz Andrást a Mi Hazánk saját halottjának tekinti

Tiszteletére a párt október 23-i megemlékezésén hagyományőrző ágyútűz lesz egy 1956-ban is használt löveggel a Corvin közben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!