Meghalt Pongrátz András

Novák Előd azt írta, hogy a kilenc Pongrátz-gyermek közül hat fiútestvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Corvin közben, közülük Pongrátz András hunyt el utolsóként.

Pongrátz András Corvin közi szabadságharcos - Fotó: Novák Előd/Facebook

Hozzátette, hogy Pongrátz András 1956-ban a kivégzés elől az Egyesült Államokba menekült, ott élt lengyel származású feleségével, 5 gyerekével és 20 unokájával, de a rendszerváltás óta minden évben hazalátogatott.

A bejegyzés szerint Pongrátz András ott is évtizedeken át aktív volt, sokat tett a magyar közösségek megmaradásáért.

Pongrátz Andrást a Mi Hazánk saját halottjának tekinti

Tiszteletére a párt október 23-i megemlékezésén hagyományőrző ágyútűz lesz egy 1956-ban is használt löveggel a Corvin közben.