Hatalmas robbanás rászta meg Szombathelyet, rohantak a tűzoltók

A porrobbanás a szombathelyi Falcónál történt, ahol a történtek után tűz is keletkezett. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték a lángok oltását - írja a Veol.

Porrobbanás történt a Falcónál, a tűzoltók gyorsan érkeztek Forrás: Veol

A beavatkozás gyorsan megtörtént, a tüzet eloltották. A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.

A Falcónál korábban is előfordult már porrobbanás, ezúttal azonban a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.