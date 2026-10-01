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veol

Hatalmas robbanás rászta meg Szombathelyet, rohantak a tűzoltók

34 perce
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Porrobbanás történt a szombathelyi Falco üzemben, ahol a történtek után lángok is felcsaptak. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, személyi sérülés szerencsére nem történt.
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veolfalcotűzoltószombathely

A porrobbanás a szombathelyi Falcónál történt, ahol a történtek után tűz is keletkezett. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték a lángok oltását - írja a Veol.

Porrobbanás történt a Falcónál, a tűzoltók gyorsan érkeztek
Porrobbanás történt a Falcónál, a tűzoltók gyorsan érkeztek Forrás: Veol

A beavatkozás gyorsan megtörtént, a tüzet eloltották. A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.

A Falcónál korábban is előfordult már porrobbanás, ezúttal azonban a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.

 

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