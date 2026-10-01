Hatalmas robbanás rászta meg Szombathelyet, rohantak a tűzoltók

Porrobbanás történt a szombathelyi Falco üzemben, ahol a történtek után lángok is felcsaptak. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, személyi sérülés szerencsére nem történt.
A porrobbanás a szombathelyi Falcónál történt, ahol a történtek után tűz is keletkezett. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték a lángok oltását - írja a Veol.
A beavatkozás gyorsan megtörtént, a tüzet eloltották. A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.
A Falcónál korábban is előfordult már porrobbanás, ezúttal azonban a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!