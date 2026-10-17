400 éves a magyar postaszolgálat: így alakult át az évek alatt - galéria

Napjainkban elég néhány másodperc ahhoz, hogy akár a világ másik felére is üzenhessünk, korábban azonban lovak, postakocsik és emberek kitartó munkája kellett ahhoz, hogy egy levél célba érjen. A magyar postaszolgálat 400. évfordulója emlékeztető arra, hogy a posta nem szimplán küldeményeket szállított, hanem összekötötte a településeket, közvetítette a híreket, és a társadalmi, valamint a gazdasági változásoknak is fontos szereplője volt.

400 éves a magyar postaszolgálat / Fotó: Fortepan / Bolvári László

400 éves lett a magyar postaszolgálat

A központosított postaszolgálat kiépítésének - bár a levelek és üzenetek továbbításának jóval régebbi hagyományai vannak Magyarországon -, egyik meghatározó mérföldköve 1626. július 20. II. Ferdinánd rendelete a korábban szétszórt, a háborús viszonyok között gyakran veszélyeztetett postai hálózat rendezését célozta. A szervezett posta azonban nem egyik napról a másikra született meg: királyi futárok, egyházi küldöncök és kereskedők már évszázadokkal korábban is szállítottak leveleket és híreket.

A postázás sokáig lassú és bizonytalan vállalkozás volt. A távolságot lovas futárok és postakocsik győzték le, az útvonalak biztonságát pedig a háborúk és a politikai viszályok is veszélyeztették. A postakürt hangja mégis egyre több település mindennapjainak részévé vált. A kézbesítés intézménye fokozatosan túlnőtt az uralkodói és főúri levelezésen: a kereskedelem, a céhek és a polgárosodás fejlődésével egyre több embernek lett szüksége megbízható üzenetközvetítésre.

A 19. században kezdődött a posta történetének új fejezete. A kiegyezést követően önálló magyar postaszervezet alakult ki, amelynek élén Gervay Mihály állt. A hálózat bővült, a szolgáltatások korszerűsödtek, a posta pedig a modern állam egyik fontos intézményévé vált. A fejlődés nem állt meg a levelek kézbesítésénél: a távíró, majd a telefon megjelenésével az információ továbbítása egyre gyorsabbá vált.

A postaszolgálat fejlesztéséhez olyan egyéni teljesítmények, kezdeményezések is hozzájárultak, amelyek napjainkig használatban vannak. Dr. Hermann Emanuel bécsújhelyi katonai akadémiai tanár javaslatára 1869. október 1-jén a magyar és az osztrák posta elsőként vezette be a levelezőlapot mint új küldeményfajtát. A meghatározott méretű, egyik oldalán a címzésnek, másik oldalán az üzenetnek helyet biztosító nyílt lap a maga egységes, kedvezményes tarifájával szinte azonnal közkedveltté vált.

– írja a Postamúzeum.