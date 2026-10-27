Történelmi magyar siker: először nyerte magyar az Év Európai Természetfotósa címet

Potyó Imre díjnyertes természetfotóján telelő kis patkósdenevérek láthatók, az előtérben pedig a guanón növekedő, mindössze néhány milliméteres fejespenészgombák jelennek meg. Megfelelő fényben az apró képződmények virágokra emlékeztetnek – írta meg a National Geographic Magyarország.

Parányi „virágok” és alvó denevérek: lenyűgözte Európát Potyó Imre fotója. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Potyó Imre lenyűgözte Európát

A fotós tizenhárom éve örökíti meg a Börzsöny bányajárataiban telelő denevéreket, de korábban nem fényképezte őket ebből a nézőpontból. A felvételt makróobjektívvel, hosszú expozícióval és fókuszeltolásos technikával készítette egy ellenőrzött denevérszámlálás során, az állatok megzavarása nélkül.

A GDT 2026-os pályázatára 1239 fotós több mint 26 ezer alkotást nevezett. A verseny 26 éves történetében először nyerte el az összesített fődíjat a Növények és gombák kategóriában indított kép. Potyó Imre két másik felvételével második helyezést is szerzett.