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national geographic

Történelmi magyar siker: először nyerte magyar az Év Európai Természetfotósa címet

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Első magyar alkotóként Potyó Imre nyerte el az Év Európai Természetfotósa címet. A Potyó Imre által készített, Rejtett világok című felvétel egy börzsönyi bányajárat alig észrevehető élővilágát mutatja be – írja a National Geographic Magyarország.
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national geographicpotyó imreév európai természetfotósa

Potyó Imre díjnyertes természetfotóján telelő kis patkósdenevérek láthatók, az előtérben pedig a guanón növekedő, mindössze néhány milliméteres fejespenészgombák jelennek meg. Megfelelő fényben az apró képződmények virágokra emlékeztetnek – írta meg a National Geographic Magyarország.

potyó imre
Parányi „virágok” és alvó denevérek: lenyűgözte Európát Potyó Imre fotója. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Potyó Imre lenyűgözte Európát

A fotós tizenhárom éve örökíti meg a Börzsöny bányajárataiban telelő denevéreket, de korábban nem fényképezte őket ebből a nézőpontból. A felvételt makróobjektívvel, hosszú expozícióval és fókuszeltolásos technikával készítette egy ellenőrzött denevérszámlálás során, az állatok megzavarása nélkül.

A GDT 2026-os pályázatára 1239 fotós több mint 26 ezer alkotást nevezett. A verseny 26 éves történetében először nyerte el az összesített fődíjat a Növények és gombák kategóriában indított kép. Potyó Imre két másik felvételével második helyezést is szerzett.

 

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