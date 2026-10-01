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puskás aréna

Pénteken megbénulhat Budapest: több utat is lezárnak a Magyarország–Georgia-meccs miatt

11 perce
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Komoly közlekedési változásokra kell számítani pénteken Budapesten. A Magyarország–Georgia mérkőzés miatt több utat lezárnak, ezért a BKK azt kéri, hogy a szurkolók elsősorban metróval és villamossal érkezzenek a Puskás Aréna környékére.
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puskás arénaútlezárások Budapestenbkk

Pénteken este rendezik a Puskás Arénában a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést. A 20:45-kor kezdődő találkozó miatt már 18 órától jelentős közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani a stadion környékén.

Puskás Aréna
Több utat is lezárnak a Puskás Aréna környékén.
Fotó: Czinege Melinda / MW

A BKK arra kéri a szurkolókat, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mivel a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek. 

A mérkőzés előtt és után sűrűbben közlekedik az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos.

Így lehet a legkönnyebben megközelíteni a Puskás Aréna környékét

A stadion a Dózsa György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A Puskás Ferenc Stadion metróállomás mellett a Keleti pályaudvartól is hasonló idő alatt elérhető gyalog, a Verseny utcán keresztül.

  • A belváros felől: az M2-es vagy az M4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd gyalog a Verseny utcán és a Dózsa György úton.
  • Az Örs vezér tere felől: az M2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion megállóig, majd gyalog a Kerepesi úton és a Dózsa György úton.
  • Az 1-es villamossal: a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.)  az Egressy út/Hungária körút megállónál, a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) pedig a Puskás Ferenc Stadion M megállónál érdemes leszállni.
  • A Thököly úti buszokkal: a Dózsa György úti kapukhoz  (III., VI.)  a Reiner Frigyes parknál, a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út/Thököly út megállónál érdemes leszállni.

A Puskás Ferenc Stadion metróállomáson a Dózsa György úti kijárat használata javasolt a stadion megközelítéséhez.

Több utat is lezárnak

Várhatóan 18 és 23:50 között lezárják:

  • a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között,
  • az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között,
  • a Verseny utcát teljes hosszában,
  • az Istvánmezei utat.

A mérkőzés után, várhatóan 

22:20 és 23:20 között, a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Thököly út között.

A buszok és trolik menetrendje is változik

A Thököly úton közlekedő valamennyi autóbusz 18 órától üzemzárásig megáll a Reiner Frigyes park, valamint a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen

A lezárások miatt változik néhány járat útvonala is. A 30-as busz 18 órától mindkét irányban a Thököly út–Dózsa György út útvonalon jár, így nem érinti a Verseny utcai megállót.

A 75-ös és 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadion környékén csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson, illetve a 901-es busz Óbuda irányú megállójában lehet felszállni.

A Stefánia út 22:20 és 23:20 közötti lezárása alatt a 75-ös troli a Thököly út és a Hungária körút között, a 77-es pedig az Egressy út és a Puskás Ferenc Stadion között a Hungária körúton közlekedik. Emiatt egyik járat sem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállót.

A BKK azt javasolja, hogy indulás előtt a BudapestGO alkalmazásban érdemes megtervezni az utat, mivel az app valós idejű járatinformációk alapján is számol, és jegy- vagy bérletvásárlásra is használható.

A magyar labdarúgó-válogatott két forduló után továbbra is nyeretlen a Nemzetek Ligájában, pénteken azonban már újabb fontos mérkőzés vár Marco Rossi csapatára. Mint azt megírtuk, a Magyarország–Georgia összecsapás előtt a következő ellenfél hazájában is felfigyeltek a gyenge magyar rajtra: az ottani sajtó elsősorban a támadójáték hiányosságait emelte ki az északírek elleni gól nélküli döntetlen után.

 

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