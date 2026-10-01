Pénteken megbénulhat Budapest: több utat is lezárnak a Magyarország–Georgia-meccs miatt

Pénteken este rendezik a Puskás Arénában a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést. A 20:45-kor kezdődő találkozó miatt már 18 órától jelentős közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani a stadion környékén.

Több utat is lezárnak a Puskás Aréna környékén.

Fotó: Czinege Melinda / MW

A BKK arra kéri a szurkolókat, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mivel a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek.

A mérkőzés előtt és után sűrűbben közlekedik az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos.

Így lehet a legkönnyebben megközelíteni a Puskás Aréna környékét

A stadion a Dózsa György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A Puskás Ferenc Stadion metróállomás mellett a Keleti pályaudvartól is hasonló idő alatt elérhető gyalog, a Verseny utcán keresztül.

A belváros felől: az M2-es vagy az M4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd gyalog a Verseny utcán és a Dózsa György úton.

az M2-es vagy az M4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd gyalog a Verseny utcán és a Dózsa György úton. Az Örs vezér tere felől: az M2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion megállóig, majd gyalog a Kerepesi úton és a Dózsa György úton.

az M2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion megállóig, majd gyalog a Kerepesi úton és a Dózsa György úton. Az 1-es villamossal: a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) az Egressy út/Hungária körút megállónál, a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) pedig a Puskás Ferenc Stadion M megállónál érdemes leszállni.

a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) az Egressy út/Hungária körút megállónál, a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) pedig a Puskás Ferenc Stadion M megállónál érdemes leszállni. A Thököly úti buszokkal: a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) a Reiner Frigyes parknál, a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út/Thököly út megállónál érdemes leszállni.

A Puskás Ferenc Stadion metróállomáson a Dózsa György úti kijárat használata javasolt a stadion megközelítéséhez.

Több utat is lezárnak

Várhatóan 18 és 23:50 között lezárják:

a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között,

az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között,

a Verseny utcát teljes hosszában,

az Istvánmezei utat.

A mérkőzés után, várhatóan

22:20 és 23:20 között, a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Thököly út között.

A buszok és trolik menetrendje is változik

A Thököly úton közlekedő valamennyi autóbusz 18 órától üzemzárásig megáll a Reiner Frigyes park, valamint a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.