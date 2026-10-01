Pénteken megbénulhat Budapest: több utat is lezárnak a Magyarország–Georgia-meccs miatt

Pénteken este rendezik a Puskás Arénában a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést. A 20:45-kor kezdődő találkozó miatt már 18 órától jelentős közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani a stadion környékén.
A BKK arra kéri a szurkolókat, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mivel a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek.
A mérkőzés előtt és után sűrűbben közlekedik az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos.
Így lehet a legkönnyebben megközelíteni a Puskás Aréna környékét
A stadion a Dózsa György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A Puskás Ferenc Stadion metróállomás mellett a Keleti pályaudvartól is hasonló idő alatt elérhető gyalog, a Verseny utcán keresztül.
- A belváros felől: az M2-es vagy az M4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd gyalog a Verseny utcán és a Dózsa György úton.
- Az Örs vezér tere felől: az M2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion megállóig, majd gyalog a Kerepesi úton és a Dózsa György úton.
- Az 1-es villamossal: a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) az Egressy út/Hungária körút megállónál, a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) pedig a Puskás Ferenc Stadion M megállónál érdemes leszállni.
- A Thököly úti buszokkal: a Dózsa György úti kapukhoz (III., VI.) a Reiner Frigyes parknál, a Stefánia úti kapukhoz (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út/Thököly út megállónál érdemes leszállni.
A Puskás Ferenc Stadion metróállomáson a Dózsa György úti kijárat használata javasolt a stadion megközelítéséhez.
Több utat is lezárnak
Várhatóan 18 és 23:50 között lezárják:
- a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között,
- az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között,
- a Verseny utcát teljes hosszában,
- az Istvánmezei utat.
A mérkőzés után, várhatóan
22:20 és 23:20 között, a Stefánia utat is lezárják a Hungária körút és a Thököly út között.
A buszok és trolik menetrendje is változik
A Thököly úton közlekedő valamennyi autóbusz 18 órától üzemzárásig megáll a Reiner Frigyes park, valamint a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.
A lezárások miatt változik néhány járat útvonala is. A 30-as busz 18 órától mindkét irányban a Thököly út–Dózsa György út útvonalon jár, így nem érinti a Verseny utcai megállót.
A 75-ös és 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadion környékén csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson, illetve a 901-es busz Óbuda irányú megállójában lehet felszállni.
A Stefánia út 22:20 és 23:20 közötti lezárása alatt a 75-ös troli a Thököly út és a Hungária körút között, a 77-es pedig az Egressy út és a Puskás Ferenc Stadion között a Hungária körúton közlekedik. Emiatt egyik járat sem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállót.
A BKK azt javasolja, hogy indulás előtt a BudapestGO alkalmazásban érdemes megtervezni az utat, mivel az app valós idejű járatinformációk alapján is számol, és jegy- vagy bérletvásárlásra is használható.
A magyar labdarúgó-válogatott két forduló után továbbra is nyeretlen a Nemzetek Ligájában, pénteken azonban már újabb fontos mérkőzés vár Marco Rossi csapatára. Mint azt megírtuk, a Magyarország–Georgia összecsapás előtt a következő ellenfél hazájában is felfigyeltek a gyenge magyar rajtra: az ottani sajtó elsősorban a támadójáték hiányosságait emelte ki az északírek elleni gól nélküli döntetlen után.