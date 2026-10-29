Az intézkedések a jegyek és bérletek ellenőrzése mellett az utazási feltételek betartására, a közösségi közlekedés rendjét zavaró magatartások megelőzésére és visszaszorítására, valamint a járművek állapotának és tisztaságának vizsgálatára is kiterjednek.

Idén már tizenhét kiemelt helyszínen zajlott hasonló akció

A rendszeres takarítások mellett a BKK 2021 óta kezdeményezi a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli, koncentrált nagytakarítását és összehangolt ellenőrzését. 2026-ban már tizenhét kiemelt helyszínen tartottak hasonló akciót:

a Boráros téren és a Kálvin téren,

a Népligetnél,

a KÖKI térségében,

Újpest-városkapunál,

az Örs vezér terén,

Göncz Árpád városközpontban,

Kelenföld vasútállomásnál, ahol idén már többször is sor került takarításra és ellenőrzésre,

a Keleti pályaudvarnál,

a Nyugati pályaudvarnál,

a Déli pályaudvarnál,

a Batthyány téren,

a Határ útnál,

a Blaha Lujza téren,

a Mexikói út metróállomásnál,

a Lehel téren, és

Kőbánya alsó vasútállomáson.

A Budapest tisztaságát és biztonságát szolgáló kezdeményezés a köztisztasági és közrendvédelmi akciókon túl a közösségi közlekedési járatok, a megállók, a metróállomások, valamint a buszsávok rendszeres ellenőrzését is magában foglalja. A FÖRI és a kerületi közterület-felügyeletek közreműködésével az ellenőrzések a MOL Bubi közbringarendszer jogosulatlan használatának visszaszorítására is kiterjednek.

Ezzel párhuzamosan a BKK és a Budapesti Rendőr-főkapitányság stratégiai együttműködése a Budapest közigazgatási területén szolgáltató taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző személygépkocsik ellenőrzésére is vonatkozik.

A BKK és partnerei a jövőben is folytatják az összehangolt takarítási és ellenőrzési akciókat Budapest forgalmas közlekedési csomópontjaiban.

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 29-től november 1-ig a temetők kényelmes megközelítése érdekében a BKK idén is nagyobb kapacitású járművekkel és járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. A részleteket ITT lehet elolvasni!