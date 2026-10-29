Koncentrált takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járatellenőrzéssel valósult meg összehangolt akció október 29-én a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál és környékén. Az akció célja az volt, hogy a XIV. kerületi forgalmas csomópont tisztább, rendezettebb és biztonságosabb legyen. A részt vevő szervezetek összehangolt munkával járultak hozzá a terület rendezettebbé tételéhez, a közrend fenntartásához és az arra közlekedők biztonságához.
- A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársai – a napi feladataikon túl – korszerű takarítójárművekkel és kézi takarítással megtisztították a metróaluljárót, valamint a busz-, a trolibusz- és a villamosmegállókat.
- A takarítási munkákat a BKV Zrt. munkatársai segítették.
- A Budapesti Rendőr-főkapitányság a főváros forgalmas közterületeihez hasonlóan fokozott rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen és környezetében.
- A FÖRI közterület-felügyelői, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a MOL Bubi kerékpárok jogosulatlan használatára, valamint a közösségi közlekedési megállókban a tiltott dohányzás megelőzésére.
- A MÁV-csoport munkatársai is részt vettek az akcióban, támogatva a rendvédelmi szervek munkáját.
- A BKK ellenőrizte az érintett járatokon közlekedő járművek tisztaságát és állapotát.
- A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata is bekapcsolódott az akcióba: szükség esetén az utcai gondozószolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak.
Háromnapos kiemelt járatellenőrzés a Puskás Ferenc Stadion metróállomás térségében
A kezdeményezés részeként október 29. és 31. között háromnapos, komplex járatellenőrzés is zajlik a Puskás Ferenc Stadion metróállomás térségében. A BKK, a BRFK és a FÖRI munkatársai az érintett járatokon, valamint azok környezetében fokozott jelenlétet biztosítanak. A rendőrök jegyellenőrök, utaskoordinátorok, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, valamint a megállókban és állomásokon végeznek ellenőrzéseket.
Az intézkedések a jegyek és bérletek ellenőrzése mellett az utazási feltételek betartására, a közösségi közlekedés rendjét zavaró magatartások megelőzésére és visszaszorítására, valamint a járművek állapotának és tisztaságának vizsgálatára is kiterjednek.
Idén már tizenhét kiemelt helyszínen zajlott hasonló akció
A rendszeres takarítások mellett a BKK 2021 óta kezdeményezi a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli, koncentrált nagytakarítását és összehangolt ellenőrzését. 2026-ban már tizenhét kiemelt helyszínen tartottak hasonló akciót:
- a Boráros téren és a Kálvin téren,
- a Népligetnél,
- a KÖKI térségében,
- Újpest-városkapunál,
- az Örs vezér terén,
- Göncz Árpád városközpontban,
- Kelenföld vasútállomásnál, ahol idén már többször is sor került takarításra és ellenőrzésre,
- a Keleti pályaudvarnál,
- a Nyugati pályaudvarnál,
- a Déli pályaudvarnál,
- a Batthyány téren,
- a Határ útnál,
- a Blaha Lujza téren,
- a Mexikói út metróállomásnál,
- a Lehel téren, és
- Kőbánya alsó vasútállomáson.
A Budapest tisztaságát és biztonságát szolgáló kezdeményezés a köztisztasági és közrendvédelmi akciókon túl a közösségi közlekedési járatok, a megállók, a metróállomások, valamint a buszsávok rendszeres ellenőrzését is magában foglalja. A FÖRI és a kerületi közterület-felügyeletek közreműködésével az ellenőrzések a MOL Bubi közbringarendszer jogosulatlan használatának visszaszorítására is kiterjednek.
Ezzel párhuzamosan a BKK és a Budapesti Rendőr-főkapitányság stratégiai együttműködése a Budapest közigazgatási területén szolgáltató taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző személygépkocsik ellenőrzésére is vonatkozik.
A BKK és partnerei a jövőben is folytatják az összehangolt takarítási és ellenőrzési akciókat Budapest forgalmas közlekedési csomópontjaiban.
Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 29-től november 1-ig a temetők kényelmes megközelítése érdekében a BKK idén is nagyobb kapacitású járművekkel és járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. A részleteket ITT lehet elolvasni!