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Idén 18. alkalommal fogtak össze a fővárosi közszolgáltatók, valamint az állami, kerületi és civil szervezetek a forgalmas közlekedési csomópontok tisztaságának és biztonságának javítása érdekében. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére október 29-én, csütörtökön a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál és környezetében a megszokottnál több takarító és rendvédelmi munkatárs vett részt az összehangolt akcióban. A koncentrált takarítás és a fokozott ellenőrzés célja a rendezettebb környezet és a biztonságosabb közösségi közlekedés elősegítése volt. Az ellenőrzések a MOL Bubi kerékpárok jogosulatlan használatának visszaszorítására is kiterjedtek.
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Puskás Ferenc Stadion metrómegállófokozott ellenőrzésekBKKtakarítás

Koncentrált takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járatellenőrzéssel valósult meg összehangolt akció október 29-én a Puskás Ferenc Stadion metróállomásnál és környékén. Az akció célja az volt, hogy a XIV. kerületi forgalmas csomópont tisztább, rendezettebb és biztonságosabb legyen. A részt vevő szervezetek összehangolt munkával járultak hozzá a terület rendezettebbé tételéhez, a közrend fenntartásához és az arra közlekedők biztonságához.

Háromnapos kiemelt járatellenőrzés a Puskás Ferenc Stadion metróállomás térségében / Fotó: BKK 
  • A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársai – a napi feladataikon túl – korszerű takarítójárművekkel és kézi takarítással megtisztították a metróaluljárót, valamint a busz-, a trolibusz- és a villamosmegállókat.
  • A takarítási munkákat a BKV Zrt. munkatársai segítették.
  • A Budapesti Rendőr-főkapitányság a főváros forgalmas közterületeihez hasonlóan fokozott rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen és környezetében.
  • A FÖRI közterület-felügyelői, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a MOL Bubi kerékpárok jogosulatlan használatára, valamint a közösségi közlekedési megállókban a tiltott dohányzás megelőzésére.
  • A MÁV-csoport munkatársai is részt vettek az akcióban, támogatva a rendvédelmi szervek munkáját.
  • A BKK ellenőrizte az érintett járatokon közlekedő járművek tisztaságát és állapotát.
  •  A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata is bekapcsolódott az akcióba: szükség esetén az utcai gondozószolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak.

 

Háromnapos kiemelt járatellenőrzés a Puskás Ferenc Stadion metróállomás térségében

A kezdeményezés részeként október 29. és 31. között háromnapos, komplex járatellenőrzés is zajlik a Puskás Ferenc Stadion metróállomás térségében. A BKK, a BRFK és a FÖRI munkatársai az érintett járatokon, valamint azok környezetében fokozott jelenlétet biztosítanak. A rendőrök jegyellenőrök, utaskoordinátorok, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, valamint a megállókban és állomásokon végeznek ellenőrzéseket.

Az intézkedések a jegyek és bérletek ellenőrzése mellett az utazási feltételek betartására, a közösségi közlekedés rendjét zavaró magatartások megelőzésére és visszaszorítására, valamint a járművek állapotának és tisztaságának vizsgálatára is kiterjednek.

 

Idén már tizenhét kiemelt helyszínen zajlott hasonló akció

A rendszeres takarítások mellett a BKK 2021 óta kezdeményezi a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli, koncentrált nagytakarítását és összehangolt ellenőrzését. 2026-ban már tizenhét kiemelt helyszínen tartottak hasonló akciót:

  • a Boráros téren és a Kálvin téren,  
  • a Népligetnél, 
  • a KÖKI térségében, 
  • Újpest-városkapunál, 
  • az Örs vezér terén, 
  • Göncz Árpád városközpontban, 
  • Kelenföld vasútállomásnál, ahol idén már többször is sor került takarításra és ellenőrzésre, 
  • a Keleti pályaudvarnál, 
  • a Nyugati pályaudvarnál, 
  • a Déli pályaudvarnál, 
  • a Batthyány téren, 
  • a Határ útnál, 
  • a Blaha Lujza téren, 
  • a Mexikói út metróállomásnál, 
  • a Lehel téren, és 
  • Kőbánya alsó vasútállomáson.

A Budapest tisztaságát és biztonságát szolgáló kezdeményezés a köztisztasági és közrendvédelmi akciókon túl a közösségi közlekedési járatok, a megállók, a metróállomások, valamint a buszsávok rendszeres ellenőrzését is magában foglalja. A FÖRI és a kerületi közterület-felügyeletek közreműködésével az ellenőrzések a MOL Bubi közbringarendszer jogosulatlan használatának visszaszorítására is kiterjednek.

Ezzel párhuzamosan a BKK és a Budapesti Rendőr-főkapitányság stratégiai együttműködése a Budapest közigazgatási területén szolgáltató taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző személygépkocsik ellenőrzésére is vonatkozik.

A BKK és partnerei a jövőben is folytatják az összehangolt takarítási és ellenőrzési akciókat Budapest forgalmas közlekedési csomópontjaiban.

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 29-től november 1-ig a temetők kényelmes megközelítése érdekében a BKK idén is nagyobb kapacitású járművekkel és járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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