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budapest

Rá sem ismerni Budapestre ezeken a régi fotókon – egészen más világ volt a fővárosban

16 perce
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Eltűnt épületek, régi villamosok, elegáns kávéházak és olyan utcák, amelyek ma már egészen másképp néznek ki. Budapest az elmúlt száz évben hatalmas átalakuláson ment keresztül, ám a régi fényképeknek köszönhetően ma is bepillanthatunk a főváros egykori mindennapjaiba. Különleges képgalériánkban olyan helyszíneket mutatunk be, amelyek közül néhányra ma már alig lehet ráismerni.
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budapestnyugati pályaudvarblaha lujza tér

Budapest története nemcsak a híres épületekről, a történelmi eseményekről és a város fejlődéséről szól, hanem azokról az emberekről is, akik egykor megtöltötték élettel az utcákat.

Blaha Lujza tér, Az Est pavilonja a Nemzeti Színház mellett, József körút - Rákóczi út sarok közelében. 1935, Jurányi Attila
Blaha Lujza tér, Az Est pavilonja a Nemzeti Színház mellett, József körút - Rákóczi út sarok közelében. 1935, Jurányi Attila

A régi fényképeken még egészen más világ tárul elénk: lovas kocsik haladnak a mai forgalmas utak helyén, elegáns kalapos hölgyek sétálnak a belvárosban, a villamosok pedig olyan utcákon közlekednek, amelyek arculata azóta gyökeresen megváltozott.

A Fortepan archív felvételei különleges időutazásra invitálnak bennünket, és megmutatják, milyen volt a magyar főváros évtizedekkel ezelőtt.

Eltűnt egy világ Budapest egyik legismertebb terén

A Blaha Lujza tér ma Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ám egykor egészen más szerepet töltött be a város életében. A tér meghatározó épülete a Nemzeti Színház volt, amelynek 1965-ös lebontása alapjaiban változtatta meg a környék arculatát.

A régi felvételeken még látható az impozáns színházépület, amely évtizedeken át a fővárosi kulturális élet egyik központjának számított.

A közelben álló Corvin Áruház szintén egészen más képet mutatott az évtizedek során. Az épület eredeti homlokzatát az 1960-as években alumíniumborítással takarták el, amelyet csak évtizedekkel később bontottak le.

A Nyugati pályaudvar környéke is sokat változott

A Nyugati pályaudvar Budapest egyik legismertebb épülete, amelynek története a 19. század második feléig nyúlik vissza.

A ma is álló pályaudvart 1877-ben adták át, és azóta a főváros közlekedésének egyik meghatározó helyszíne.

A régi fényképek különösen érdekesek, mert nemcsak magát az épületet, hanem a környék egykori közlekedését és mindennapi életét is megörökítették.

A korabeli villamosok, az egykori utcakép és a ma már eltűnt részletek jól mutatják, mennyit változott Budapest az elmúlt évtizedekben.

A régi Budapest hangulatát már csak a fényképek őrzik

A főváros átalakulásának történetében különleges szerepet játszanak a régi utcai fényképek. Ezeken nemcsak az épületek és a közlekedési eszközök láthatók, hanem az egykori mindennapok apró részletei is: a kirakatok, a reklámfeliratok, a korabeli ruházat és az utcák hangulata.

A fotók segítségével azt is megfigyelhetjük, hogyan változtak meg a közterek, miként alakult át a közlekedés, és milyen épületek tűntek el az évtizedek során.

Különleges időutazás a régi Budapest utcáin

A Fortepan archívumában számtalan olyan felvétel található, amely a főváros ma már eltűnt vagy jelentősen átalakult részleteit örökítette meg.

Képgalériánkban ezekből válogatunk, hogy megmutassuk, milyen volt Budapest akkor, amikor még egészen más járművek közlekedtek az utakon, más épületek határozták meg a városképet, és a ma ismert terek is egészen más arcukat mutatták.

Nézze meg képgalériánkat, és fedezze fel, mennyit változott Budapest az elmúlt száz évben!

Kilátás a Duna, a Széchenyi Lánchíd és a távolabb látható Országház felé. Előtérben a Tabán, balra a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. A felvétel 1894-95 körül készült. Fortepan / SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye
Baross tér, Keleti pályaudvar. A felvétel 1900 előtt készült. Fortepan / SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye / Eötvös Loránd
Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) a mai Blaha Lujza téren a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve. A felvétel 1875 körül készült.
Szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) a mai Blaha Lujza téren a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve. Jobbra a Népszínház utca. 1900, Klösz György
Blaha Lujza tér, Az Est pavilonja a Nemzeti Színház mellett, József körút - Rákóczi út sarok közelében. 1935, Jurányi Attila
Blaha Lujza tér, Corvin Áruház (Budapesti Nagyáruház). 1951, UVATERV
Blaha Lujza tér, Corvin Áruház, jobbra a Rókus kórház.1971, FŐFOTÓ
Blaha Lujza tér, felborított villamosok a József körútnál. Háttérben a Népszínház utca torkolata és a Szimpla eszpresszó látható. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fóti István örökösei
Blaha Lujza tér, a Nemzeti Színház bontása. 1965, Szalay Zoltán
Blaha Lujza tér, Nemzeti Színház. 1956, Nagy József
Nagykörút - Rákóczi út kereszteződés, a Blaha Lujza téri aluljáró építkezése. 1966, Bojár Sándor
Teréz körút (Vas utca), a felvétel a Nyugati pályaudvar építése idején, 1875 - 1877 között készült. F. Dózsa Katalin
Nyugati pályaudvar a Nyugati tér felől nézve. A felvétel 1880-1887 között készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.06.025
Nyugati (Berlini) tér, Nyugati pályaudvar. 1917, Berecz
Nyugati (Marx) tér a Nyugati pályaudvar és a Teréz (Lenin) körút felé nézve. 1951, Magyar Rendőr
Nyugati (Marx) tér, szemben a Nyugati pályaudvar. 1966, Domonkos Endre
Galéria: Hihetetlen, milyen volt régen Budapest – ezeken a fotókon szinte rá sem ismerni a fővárosra
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Kilátás a Duna, a Széchenyi Lánchíd és a távolabb látható Országház felé. Előtérben a Tabán, balra a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. A felvétel 1894-95 körül készült. Fortepan / SZTFH Földtani Szolgálatának gyűjteménye / Eötvös Loránd

 

 

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