Rá sem ismerni Budapestre ezeken a régi fotókon – egészen más világ volt a fővárosban

Budapest története nemcsak a híres épületekről, a történelmi eseményekről és a város fejlődéséről szól, hanem azokról az emberekről is, akik egykor megtöltötték élettel az utcákat.

Blaha Lujza tér, Az Est pavilonja a Nemzeti Színház mellett, József körút - Rákóczi út sarok közelében. 1935, Jurányi Attila

A régi fényképeken még egészen más világ tárul elénk: lovas kocsik haladnak a mai forgalmas utak helyén, elegáns kalapos hölgyek sétálnak a belvárosban, a villamosok pedig olyan utcákon közlekednek, amelyek arculata azóta gyökeresen megváltozott.

A Fortepan archív felvételei különleges időutazásra invitálnak bennünket, és megmutatják, milyen volt a magyar főváros évtizedekkel ezelőtt.

Eltűnt egy világ Budapest egyik legismertebb terén

A Blaha Lujza tér ma Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ám egykor egészen más szerepet töltött be a város életében. A tér meghatározó épülete a Nemzeti Színház volt, amelynek 1965-ös lebontása alapjaiban változtatta meg a környék arculatát.

A régi felvételeken még látható az impozáns színházépület, amely évtizedeken át a fővárosi kulturális élet egyik központjának számított.

A közelben álló Corvin Áruház szintén egészen más képet mutatott az évtizedek során. Az épület eredeti homlokzatát az 1960-as években alumíniumborítással takarták el, amelyet csak évtizedekkel később bontottak le.

A Nyugati pályaudvar környéke is sokat változott

A Nyugati pályaudvar Budapest egyik legismertebb épülete, amelynek története a 19. század második feléig nyúlik vissza.

A ma is álló pályaudvart 1877-ben adták át, és azóta a főváros közlekedésének egyik meghatározó helyszíne.

A régi fényképek különösen érdekesek, mert nemcsak magát az épületet, hanem a környék egykori közlekedését és mindennapi életét is megörökítették.

A korabeli villamosok, az egykori utcakép és a ma már eltűnt részletek jól mutatják, mennyit változott Budapest az elmúlt évtizedekben.

A régi Budapest hangulatát már csak a fényképek őrzik

A főváros átalakulásának történetében különleges szerepet játszanak a régi utcai fényképek. Ezeken nemcsak az épületek és a közlekedési eszközök láthatók, hanem az egykori mindennapok apró részletei is: a kirakatok, a reklámfeliratok, a korabeli ruházat és az utcák hangulata.