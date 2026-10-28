Nemzetközi szenzáció lett Egerből: most kiderült, miért

A Rákóczi-szabadságharc brit sajtóvisszhangját Horváth Réka, az ELTE doktorandusza mutatta be a Dobó István Vármúzeum Végvári Konferenciáján – írta a Heol.hu. Kutatásában többek között a The London Gazette, a The Daily Courant és a The Dublin Intelligence lapszámait vizsgálta.

Rákóczi-szabadságharc: ezért írt Eger ostromáról a brit sajtó.

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A brit újságok is árgus szemmel figyelték Egert a Rákóczi-szabadságharc alatt

A külföldi olvasók már a szabadságharc előtt is ismerhették Egert, mivel angol nyelvű történeti és földrajzi kiadványok az 1552-es ostromot, valamint a város későbbi elfoglalását is bemutatták. A lapokban a település többnyire Erla, Erlau vagy Erlaw néven szerepelt.

A brit újságok tudósítottak Eger körülzárásáról, Rákóczi bevonulásáról, a vár átadásáról és a császári visszafoglalásról is. A várost gyakran földrajzi viszonyítási pontként használták, és Rákóczi tartózkodási helyét is rendszeresen közölték.

Eger jelentőségét a várban felhalmozott készletek is mutatták. A korabeli beszámolók szerint a császári erők 1710-es bevonulása után húszezer zsák gabonát, tízezer zsák lisztet és jelentős mennyiségű hadianyagot találtak. Ezeket a további hadműveletek támogatására használták fel.

Horváth Réka szerint az Egerről szóló híreket a szerkesztők tudatosan válogatták be, ami jól jelzi, hogy a várost a Rákóczi-szabadságharc egyik kulcsfontosságú helyszíneként tartották számon.