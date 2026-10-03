Emlékszel még a sarki közértekre? Így vásároltunk a hipermarketek előtt – galéria

Elég egy régi üzletfelirat, és máris felidéződik a régi bevásárlás hangulata. Vagy a piac, ahol a család szombatonként bevásárolt. A régi fényképeken a boltok mellett a hétköznapok apró részletei is megmaradtak: a pultok, a rekeszek, a mérlegek és a vásárlók szatyrai.

Régi bevásárlás: így jártunk boltba a hipermarketek előtt: Budapesti közértelső - 1962

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei / A Fővárosi Tanács VB Városrendezési és Építészeti Osztályának

Régi bevásárlás: így jártunk boltba a hipermarketek előtt

Sokunknak a bevásárlás akkor még kisebb körutat jelentett. Kenyérért ide, húsért oda, zöldségért a piacra – közben pedig mindig akadt egy ismerős, akivel váltottunk néhány szót. A sarki boltban olykor már azt is tudták, mit kérünk, mielőtt a pulthoz értünk. Megvolt a kedvenc eladó, a bevált hentes és a zöldséges, akinél szívesen megálltunk.

Gyerekként persze egészen más kötötte le a figyelmünket. Amíg a felnőttek a vacsorához valót keresték, mi az édességeket néztük, és reménykedtünk, hogy a szatyorba valami nekünk is kerül. Később már a cipőbolt vagy a műszaki üzlet kirakata előtt időztünk el. Egy rádiót, magnót vagy televíziót akkor is jó volt alaposan szemügyre venni, ha a megvásárlása még csak távoli terv volt.

A bevásárlásnak megvoltak a kevésbé kellemes pillanatai is. A sor lassan haladt, a szatyor füle bevágott a tenyerünkbe, és előfordult, hogy éppen az nem volt, amiért elindultunk. Mégis, évtizedek múltán gyakran a hangok és az illatok jutnak először eszünkbe: a friss kenyéré, a bolti ajtó csengőjéé, a piaci beszélgetések zsongásáé.

Lapozd végig a régi fotókat, és keresd meg a saját emlékeidet! Te melyik boltba lépnél be újra a legszívesebben?