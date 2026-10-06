Sokan nem is tudják, hogy kérhetik: évente egyszer jár pluszpénz, ha nem tudjuk fizetni a rezsit vagy a gyógyszereket

Arról alighanem mindenki tud, hogy a különböző települések önkormányzatai pénzbeli vagy természetbeni segítséget adnak, adhatnak a rossz anyagi helyzettel rendelkezőknek. Ezek mellett a jellemzően havi folyósítású települési támogatások mellett azonban létezik egy rendkívüli települési támogatás is, melyet akkor kérhetünk, ha valamilyen váratlan élethelyzet vagy esemény – legyen az akár egy hirtelen jött betegség, egy haláleset a családban, vagy valamilyen elemi kár – miatt krízishelyzetbe kerülünk, és a lakhatásunk, létfenntartásunk kerül veszélybe.

Sokan nem tudják, ezért nem élnek vele: váratlan élethelyzetben, jellemzően évente egyszer igényelhetünk rendkívüli települési támogatást

Fotó: MW

Kitől és mikor kérhető a rendkívüli települési támogatás?

A legfontosabb kérdés, amire választ kell adnunk: kitől, milyen helyzetekben és milyen feltételek mellett kérhető a rendkívöli települési támogatás? A támogatást az önkormányzatok adják saját hatáskörükben, ennek megfelelően gyakorlatilag a vonatkozó szabályok önkormányzatonként eltérőek lehetnek. Nincs egységes szabályozás, nagy általánosságban azonban elmondható, hogy évente egyszer kérhető ez az eseti támogatás, olyankor, amikor a váratlanul jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulunk, mert anélkül önmagunk vagy családunk létfenntartásáról gondoskodni nem tudunk – ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy egyes önkörmányzatoknál eseti jelleggel, évente több alkalommal is folyósítják a támogatást – jegyzi meg a Hóvége cikke.

Mind a jövedelmi/vagyoni határok, mind a kifizetendő összeg eltér önkormányzatonként, az adott önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vétele miatt. Debrecenben például akkor kaphat valaki eseti segítséget, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem lépi túl a 110.000 forintot, egyedülállóként vagy egyedül élőként pedig a 145.000 forintot. Budapest XV. kerületében ez az összeg jóval magasabb (180 illetve 200 ezer forint), Fóton azonban jelentősen alacsonyabb (99,750 illetve 114 ezer forint).

Az eseti támogatást az önkormányzatnál, jellemzően a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell kérelmezni egy formanyomtatványon, a jogosultság alátámasztásával: ez az előző havi jövedelem (kereset, nyugdíj) és a rendkívüli élethelyzet igazolását jelenti. Egészségügyi vészhelyzet esetén a háziorvos vagy szakorvos zárójelentését, elemi kárnál a káreseményről készült jegyzőkönyvet kérik be.