100 éve született a tolvajok királynője: minden, amit eddig nem tudtál Repülős Giziről!

Kereken 100 évvel ezelőtt, 1926. október 18-án született Miskolcon Bodnár Gizella. A férjezett nevén Kosztor Sándornéként nyilvántartott asszonyt azonban az ország – sőt, bizonyos értelemben az egész világ – Repülős Giziként ismerte meg. Besurranó tolvajként már az 1950-es évektől kezdve ismerték a zsaruk, jó párszor el is kapták, őt azonban nem fogta vissza az, hogy rendőrkézre került: még 91 évesen, nem sokkal a halála előtt is betört egy házba. "Pályafutása" már csak azért is igen meglepő, mert rendezett családi körülmények között nőtt fel, főiskolát végzett asszony volt: a kassai tanárképző főiskola irodalom és történelem szakára járt.

Repülős Gizi összesen 20 évet töltött a rácsok mögött élete során. Az asszony fiatalon kezdett lopni, és még 91 éves korában is tetten érték

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Repülős Gizi – akit a nemzetközi sajtó Flying Giziként vagy Airplane Giziként emlegetett – a saját elmondása alapján hatévesen kapott agyhártyagyulladást. Állítólag maga Szent-Györgyi Albert is kezelte őt, aki azt jósolta, hogy vagy híres művész, vagy bűnöző válik belőle. Végül ez utóbbi vált igazzá. A tolvajlegenda maga is ennek a gyerekkori betegségnek tudta be kialakult kleptomániáját. Közel ötvenszer ítélték el élete során, 40 évet kellett volna börtönben töltenie, végül összesen húszat ült különböző alkalmakkor.

Honnan ered a Repülős Gizi név?

Repülős Gizi nem csak itthon foisztogatott: 1956-ban – ahogy sokan mások – ő is disszidált. Londonban, Párizsban és Amszterdamban is járt. Többek közt egy zsák briliánst is elemelt, amit egy játékbabába varrva csempészett Magyarországra, ahol azonban a férje, és annak szeretője leléptek a lopott ékkövekkel. Gizit végül annyi helyen keresték, hogy visszaköltözött kis hazánkba, de ezt követően sem bírt magával: utoljára 2019-ben érték tetten, ekkor azonban már nem emeltek vádat ellene. Az asszony végül 92 éves korában, 2019 elején hunyt el.

Sok életkaland, három gyerek, két férj, egy szerelem, összesen szűk húsz év rabságban töltött idő: ez a mérlegem. Kész a leltár... Itt vagyok én is, az öreg tolvaj, és nincs másom, csak a hírhedtségem. Legenda lettem, és ebbe akár már bele is lehet halni

– írt magáról az átlagbűnözőknél fegyőrei szerint is jóval műveltebb Gizi néni 2007-es önéletrajzi könyvében.