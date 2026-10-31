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retró

Kacsaúsztatók, vízi malmok és kistemplomok – Retró fotók: ilyen volt a falusi élet Budapesten

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A mai Budapest kerületei 100 évvel ezelőtt még egész másképp festettek. Volt, ahol még falusi életet éltek az emberek. Meglepő fotók a nem is olyan régmúltból!
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retróBudapestfotó

Ha a falusias hangulatú Budapest kerül szóba, sokan azonnal a Tabánra vagy épp Óbudára asszociálnak az egykoron ott állt földszintes, már 100 évvel ezelőtt is elavultnak számító házak és utcácskák kapcsán. Az igazság az, hogy ezek a területek nem igazi falvak voltak, sokkal inkább Buda külvárosa. Mindkettőt az 1930-as évektől kezdve tervezték modernizálni, a II. világháború azonban közbeszólt, így a változás váratott magára. A régi Tabán eltüntetését 1949-re fejezték be, míg Óbuda is az Árpád-híd miatt újult meg, amit ugyan még 1939-ben elkezdtek építeni, de végül csak '50-ben adták át. Ennek megfelelően a "földszintes" Óbuda helyén is a hatvanas évektől alakultak ki a lakótelepek, míg mára csak egy-két utca őrzi a környék régi látképét - említi meg a Heti Fortepan.

Villamos és gémeskút: jól mutatja a korablei Budapest külső területeinek kettősségét
Fotó: Fortepan

Ha azonban kicsit kijjebb haladunk, Budapest mai külsőbb kerületei valóban falvak voltak. A török kiűzése után elnéptelenedett kistelepülésekre a budai oldalon (Pesthidegkútra, Budafokra, Tétényre)  jellemzően németeket telepítettek be (de így alakult Soroksár sorsa is), míg a kelet-pesti falvakat (Cinkotát, Keresztúrt, és az akkor Csömörhöz tartozó Szentmihályt) szlovákok élesztették újjá. Ezek a területek igazi falvak voltak még a fővároshoz csatolás előtti időkben is. A patakok partján vízi malmok, a Dunán pedig hajómalmok dolgoztak, amikor a fővárosban már hatalmas gőzgépes üzemeket építettek. 

Jól mutatja, milyenek voltak ezek a települések, hogy 1848-ban Jókai Mór és Laborfalvi Róza Budapestről megszökve, titokban egy vidéki falu templomában keltek egybe. Ez a falu Rákoscsaba volt, ami ma a XVII. kerület része...

Galériánk a régi Budapestről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig!

Galéria: Retró fotók: így mutattak Budapest kerületei, amikor még falvak voltak
Fotó: Fortepan
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Budapest látképe rengeteget változott: voltak kerületek, amelyek egész sokáig mutattak falusias jelleget. Nem véletlenül: korábban valóban falvak voltak

 

Érdekel Budapest története?

Ide kattintva a Kálvin térről olvashatsz, ami egykor még Széna tér volt, itt az Örs vezér terén álló repülőtérről írtunk, ide kattintva pedig a Ferenciek tere kacifántos története ismerhető meg.

 

 

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