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Bakonybél

Egy kis időutazás a múltba: íme a bakonybéli retró múzeum

54 perce
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Egy olyan helyre vágysz, ahol mindent megtalálsz, ami retró? Nos, akkor a bakonybéli TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum kiváló úti cél számodra. Itt régi játékautók, társasjátékok, pedálos kisautók, bakelitlemezek, kávéfőzők és korabeli használati tárgyak várnak rád.
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Bakonybélmúzeumretró

Visszarepülnél az 1950-80-as évek világába? A bakonybéli TAKI Játék és Nosztalgia Múzeumban megelevenedik a múlt. Takács János pápai magángyűjtő több ezer darabos gyűjteményében retró játékautók, társasjátékok, pedálos kisautók, bakelitlemezek, kávéfőzők és korabeli használati tárgyak várnak.

A bakonybéli retró múzeum a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, amely a Bakonybéli Tájház torkospajtájában található. Takács János pápai magángyűjtő anyaga az 1950-1980-as évek játékairól, retró használati tárgyairól, kávéfőzőiről, bakelitlemezeiről és régi motorjairól.
A bakonybéli retró múzeum a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, amely a Bakonybéli Tájház torkospajtájában található. Takács János pápai magángyűjtő anyaga az 1950-1980-as évek játékairól, retró használati tárgyairól, kávéfőzőiről, bakelitlemezeiről és régi motorjairól.
Fotó: Fülöp Ildikó

Egy kis időutazás a múltba - íme a bakonybéli retró múzeum

A festői szépségű Bakony szívében, a bájos Veszprém vármegyei Bakonybél településén, a helyi tájház hangulatos környezetében bújik meg a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum. A természet közelsége, a falu nyugodt, hagyományőrző hangulata és a régi idők emlékeit őrző épület tökéletes helyszínt biztosít egy kis időutazáshoz. Takács János pápai magángyűjtő különleges gyűjteménye az 1950-80-as évek világába repíti vissza a látogatókat, ahol régi játékok, használati tárgyak és ismerős hétköznapi emlékek idézik fel a múlt hangulatát.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, milyen retró csodák rejtőznek a múzeumban!

Galéria: A bakonybéli retró múzeum
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A bakonybéli retró múzeum a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, amely a Bakonybéli Tájház torkospajtájában található. Takács János pápai magángyűjtő anyaga az 1950–1980-as évek játékairól, retro használati tárgyairól, kávéfőzőiről, bakelitlemezeiről és régi motorjairól.

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