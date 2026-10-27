Visszarepülnél az 1950-80-as évek világába? A bakonybéli TAKI Játék és Nosztalgia Múzeumban megelevenedik a múlt. Takács János pápai magángyűjtő több ezer darabos gyűjteményében retró játékautók, társasjátékok, pedálos kisautók, bakelitlemezek, kávéfőzők és korabeli használati tárgyak várnak.

A bakonybéli retró múzeum a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, amely a Bakonybéli Tájház torkospajtájában található. Takács János pápai magángyűjtő anyaga az 1950-1980-as évek játékairól, retró használati tárgyairól, kávéfőzőiről, bakelitlemezeiről és régi motorjairól.

Fotó: Fülöp Ildikó

Egy kis időutazás a múltba - íme a bakonybéli retró múzeum

A festői szépségű Bakony szívében, a bájos Veszprém vármegyei Bakonybél településén, a helyi tájház hangulatos környezetében bújik meg a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum. A természet közelsége, a falu nyugodt, hagyományőrző hangulata és a régi idők emlékeit őrző épület tökéletes helyszínt biztosít egy kis időutazáshoz. Takács János pápai magángyűjtő különleges gyűjteménye az 1950-80-as évek világába repíti vissza a látogatókat, ahol régi játékok, használati tárgyak és ismerős hétköznapi emlékek idézik fel a múlt hangulatát.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, milyen retró csodák rejtőznek a múzeumban!