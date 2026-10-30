Rendkívül ritka állat bukkant fel Magyarországon

A reznek a XX. században még költött Magyarországon, az utolsó fészkelését azonban 1973-ban jegyezték fel Cserebökényben. Azóta csak szórványosan bukkan fel hazánkban. Legutóbb 2024-ben a Hortobágyon, a Dévaványai–Ecsegi pusztákon és a kardoskúti Fehér-tónál észlelték.

Rezneket láttak Dévaványánál. (Illusztráció.) Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR / hemis.fr

Ritka rezneket figyeltek meg Dévaványa felett

A füves pusztákhoz kötődő faj legnagyobb európai állománya az Ibériai-félszigeten él. A Magyarországon feltűnő példányok feltehetően az Ukrajnától keletre húzódó puszták állományából érkeznek.

A reznek rendszerint olyan területeken jelenik meg, ahol túzokok is élnek. Nem véletlenül nevezik angolul kis túzoknak: színezete és táplálkozása hasonló nagyobb rokonáéhoz, mérete azonban jóval kisebb.