Valami olyasmit találtak egy magyar folyóban, ami még a kutatókat is meghökkentette

A ritka halfajok nyomában járó kutatást a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Hal- és konzervációökológiai kutatócsoportja végezte az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel közösen.

Ritka halfajok jelenlétét igazolták a Rába felső szakaszán. Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

A DANUBElifelines Horizon projekt keretében a Rába halállományát és különböző élőhelyeit vizsgálták. A kutatók olyan folyószakaszokat találtak, amelyek fontos szerepet tölthetnek be az őshonos halak szaporodásában és táplálkozásában.

Ritka halfajok menedéke lehet a Rába

A felmérések során két fokozottan védett faj, a homoki küllő és a német bucó jelenlétét is igazolták a folyó felső részén. Az eredmények szerint ezek a szakaszok számos vándorló halfajnak, köztük a paducnak és a márnának is fontos élőhelyet biztosítanak.

A kutatás egyik célja annak meghatározása, hogy mely területek alkalmasak a halak számára, és hol lehet szükség élőhely-helyreállításra. A Rábán működő kisebb vízerőművek ugyanis hosszú időn át akadályozták a halak szabad vándorlását.

Körmendnél és Magyarlaknál jelenleg még nincs megfelelően működő halátjáró, ezek megépítése azonban a következő években várható. A kutatók szerint az élőhelyek megőrzése és a folyó átjárhatóságának javítása segíthet a különleges fajok fennmaradásában.