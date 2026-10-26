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Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

tűz

Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A tragédiának egy halálos áldozata van. Robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasházban.
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tűzbudapesttragédiarobbanás

Meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.

A robbanás és tűz egy életet követelt
A robbanás és tűz egy életet követelt Budapesten
Fotó: MAREK PIWNICKI / Pexels

Robbanás és tűz: egy idős nő az áldozat

Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a mintegy nyolcvan négyzetméteres lakás teljes terjedelmében égett.

A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.

A társasházat tizenegy lakó hagyta el, nekik melegedőbuszt kértek a helyszínre. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - áll a közleményben.

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