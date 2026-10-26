Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

A tragédiának egy halálos áldozata van. Robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasházban.
Meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.
Robbanás és tűz: egy idős nő az áldozat
Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a mintegy nyolcvan négyzetméteres lakás teljes terjedelmében égett.
A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.
A társasházat tizenegy lakó hagyta el, nekik melegedőbuszt kértek a helyszínre. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - áll a közleményben.
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