Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

Meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.

A robbanás és tűz egy életet követelt Budapesten

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Robbanás és tűz: egy idős nő az áldozat

Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a mintegy nyolcvan négyzetméteres lakás teljes terjedelmében égett.

A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.

A társasházat tizenegy lakó hagyta el, nekik melegedőbuszt kértek a helyszínre. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - áll a közleményben.