Robbanás rázott meg egy házat Fejér megyében, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset kedden, a kora délutáni órákban történt Vajta Kossuth utcájában. Egy lakóházban gázpalackot cseréltek, amikor a gáz berobbant. A robbanás következtében tűz keletkezett, amely az épületben összehordott ruhaneműkre is átterjedt.

A robbanás helyszínére mentőhelikopter is érkezett - Illusztráció

Fotó: Pexels

Mentőhelikopter is érkezett a robbanás helyszínére

A sárbogárdi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltók és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is a helyszínre érkezett – írja a VAOL.

A robbanással kapcsolatban nem közöltek részleteket a sérültek számáról vagy állapotáról.