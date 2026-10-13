Robbanás rázott meg egy házat Fejér megyében, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Gázpalackcsere közben robbant be a gáz egy lakóházban a Fejér vármegyei Vajtán, a baleset után tűz is keletkezett az épületben. A gázrobbanás helyszínére a tűzoltók mellett mentőhelikopter is érkezett, a lángokat a sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset kedden, a kora délutáni órákban történt Vajta Kossuth utcájában. Egy lakóházban gázpalackot cseréltek, amikor a gáz berobbant. A robbanás következtében tűz keletkezett, amely az épületben összehordott ruhaneműkre is átterjedt.
Mentőhelikopter is érkezett a robbanás helyszínére
A sárbogárdi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltók és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is a helyszínre érkezett – írja a VAOL.
A robbanással kapcsolatban nem közöltek részleteket a sérültek számáról vagy állapotáról.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!