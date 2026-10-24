Világháborús robbanószerkezetet találtak Budapesten, több épületet kiürítenek

Rendkívüli intézkedésekre készülnek Budapest XVIII. kerületében, ahol újabb második világháborús robbanószerkezetet találtak. A hatástalanítás miatt október 25-én, vasárnap reggel több lakóépületet is kiürítenek, és jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani.

Robbanószerkezet miatt kiürítések lesznek Budapest XVIII. kerületében. Mutatjuk az érintett címeket, az útlezárások idejét és a BKK-járatokat (illusztráció) Forrás: Pexels

A robbanószerkezet hatástalanítása miatt vasárnap 8 óra 30 perctől várhatóan 14 óráig lesznek érvényben a korlátozások az Üllői út és a Thököly út környékén. Az érintett ingatlanok lakóinak legkésőbb reggel fél kilencig el kell hagyniuk otthonukat – közölte Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere a közösségi oldalán.

Ezeket az épületeket ürítik ki a robbanószerkezet miatt Budapesten

A polgármester tájékoztatása szerint a hatósági intézkedés az alábbi ingatlanokat és területeket érinti:

Szent Lőrinc sétány 4.: A, B, C és D épület.

Szent Lőrinc sétány 6.: A, B és C épület.

Üllői út 424.

Üllői út 483., 485., 487., 489., 491., 493. és 495.: a páratlan oldalon, a Vasvári Pál utca és a Városház utca között.

Üllői út páros oldala: a Balassa Bálint utca és a Haladás utca közötti szakaszon.

Lőrinc Piac teljes területe.

Azoknak, akik a kiürítés ideje alatt nem tudnak máshol tartózkodni, az önkormányzat ideiglenes befogadóhelyet biztosít a Rózsa Művelődési Házban, a Városház utca 1–3. szám alatt – írja a Blikk.

Több BKK-járat közlekedését is érinti a robbanószerkezet hatástalanítása

A vasárnapi intézkedések ideje alatt az érintett területeken a gyalogos és a kerékpáros közlekedést is megtiltják. A lezárások a fővárosi tömegközlekedésben is fennakadásokat okoznak. Az 50-es villamos, valamint a 93-as és a 93A autóbusz az érintett szakaszokon ideiglenesen nem közlekedik.

A korlátozások várhatóan délután 14 óráig tartanak, a közlekedés helyreállítása azonban a hatósági intézkedés befejezésétől függ. Szaniszló Sándor arra kérte az érintett lakókat, hogy működjenek együtt a hatóságokkal, és a megadott időpontig hagyják el az ingatlanokat.