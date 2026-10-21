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bomba

Szovjet bomba miatt ürítették ki Budapest egy részét – száz embert menekítettek ki

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Második világháborús szovjet rombolóbomba került elő földmunkák közben Budapest V. kerületében. A tűzszerészek intézkedésének idejére egy társasházat és két éttermet is kiürítettek, a művelet mintegy száz embert érintett.
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bombamagyar honvédség tűzszerész ügyelethercegprímás utca

Október 20-án érkezett rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére, miután feltételezett robbanótestet találtak a Hercegprímás utca 4. szám alatti társasház kertjében.

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Szovjet robbanótestet találtak Budapesten. (Fotó: Facebook)

Robbanótest Budapest szívében

A helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka megállapította, hogy egy második világháborús FAB–100-as szovjet rombolóbomba került elő.

A tűzszerészművelet idejére kiürítették a társasházat és két közeli éttermet. Átmenetileg az áram-, a víz- és a gázszolgáltatás is szünetelt. Az intézkedések hozzávetőlegesen száz embert érintettek.

A katonák a bombát elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik. A helyszínen további robbanótestet nem találtak.

A honvédség arra figyelmeztetett, hogy aki robbanótestet vagy annak látszó tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

 

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