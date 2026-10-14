Világháborús robbanótest miatt ürítik ki Budapest egy részét – villamos és buszok sem járnak majd

Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt jelentős lezárás és kiürítés lesz október 18-án, vasárnap Budapest XVIII. kerületében, az Üllői út és a Thököly út környékén – közölte a kerületi önkormányzat.

Világháborús robbanótest miatt ürítenek ki területeket Budapesten

Robbanótest: vasárnap lezárják a XVIII. kerület egy részét

Az érintett területen élőknek reggel 8.30-ig el kell hagyniuk az ingatlanjaikat, és csak a lezárás feloldása után térhetnek vissza. A rendőrség fél kilenckor kezdi meg a kijelölt körzet ellenőrzését. A korlátozás várhatóan 14 óráig marad érvényben.

A kiürítés érinti a Szent Lőrinc sétány 4. C és D, valamint a 6. A, B és C épületét, továbbá az Üllői út 424. szám alatti ingatlant. El kell hagyni az Üllői út páratlan oldalán a 483–495. szám közötti kijelölt épületeket, valamint a páros oldalon a Balassa Bálint utca és a Haladás utca közötti szakaszt.

Szintén érintett a Kossuth Lajos utca Vasvári Pál utca és az Üllői út 483. számának vonala közötti része, valamint a Pestszentlőrinc Piac épülete. A piac parkolójára nem vonatkozik a kiürítés.

Akik nem tudnak máshol tartózkodni, azok számára a Rózsa Művelődési Házban – a Városház utca 1–3. szám alatt – biztosítanak befogadóhelyet. A mozgásukban korlátozott, fekvőbeteg vagy orvosi felügyeletre szoruló lakók elszállítását előzetesen a szekely.peter@bp18.hu címen vagy a 06-30-481-1019-es telefonszámon lehet jelezni.

A lezárt területre autóval, kerékpárral és gyalogosan sem lehet belépni. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti: az 50-es villamos, valamint a 93-as és a 93A autóbusz nem közlekedik az érintett szakaszon.

A kiürített körzetet a rendvédelmi szervek őrzik, a belépés a lezárás idején szigorúan tilos lesz.