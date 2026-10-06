Világháborús bombákat találtak Budapesten, tűzszerészekre volt szükség

A tájékoztatás szerint a robbanótestek a nemzetközi 7. kikötőnél kerültek elő a Dunából.

Robbanótestek kerültek elő a IX. kerületben - Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Robbanótestek kerültek elő

A tűzszerész járőr azonosított egy 8 centiméteres német repeszaknagránátot, egy 7,5 centiméteres német páncéltörő gránátot, egy 7 centiméteres német repeszgránátot, egy 8 centiméteres magyar légvédelmi repeszgránátot, valamint egy üres, 8,8 centiméteres német repeszgránátot. A tájékoztatás szerint a katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik azokat.