Mint arról korábban beszámoltunk, külön járműkategóriaként kerülhet be a motoros roller a KRESZ-be. A legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes, kis teljesítményű elektromos rollereket 14 éves kortól lehetne használni, míg a 25 kilométer/óránál gyorsabb rollereknél 16 év lenne az alsó korhatár, használatukhoz pedig legalább segédmotoros jogosítvány kellene. Mindemellett alkoholtilalmat és kötelező bukósisakviselést vezetnének be.

Reagált az új szabálytervezetre a népszerű elektromosroller-megosztó vállalat. (Képünk illusztráció) Fotó: Mirkó István /

Magyarország Kormánya társadalmi egyeztetés indított a rolleres közlekedés új jogszabálytervezetéről - ezt 2026. november 5-ig lehet véleményezni.

Reagált az új szabálytervezetre a népszerű elektromosroller-megosztó vállalat

A Lime elektromosroller-megosztó vállalat egyetért a motoros rollerekre vonatkozó, tervezett szabályozás irányával, és kész konstruktívan együttműködni annak megvalósításában, ezt pénteken közölte az MTI megkeresésére a magyarországi elektromosroller-megosztó piac egyik legnagyobb szereplője.

A Lime Magyarországon mintegy 5000 darabos flottával rendelkezik, ennek túlnyomó része a fővárosban üzemel, ahol a rollereket és a kijelölt Mobi-pontokat a BKK-val együttműködésben koordinálják. Jelen van már több városban is, például Székesfehérváron, Nyíregyházán, Sopronban, Szegeden.

A vállalatcsoport németországi központja az MTI-nek küldött válaszában kifejtette: a Lime Magyarországon bérelhető elektromos rollereinek maximális motoros rásegítési sebessége 25 kilométer/óra, így azok a javaslat szerinti alacsonyabb sebességű kategóriába tartoznának.

Amennyiben a KRESZ-módosítási javaslatot jelenlegi formájában fogadják el, a 20 kilométer/órás sebességkorlátozás a Lime közösségi elektromos rollereire is vonatkozna. A vállalat jelezte: járműveik sebességét elektronikus rendszer korlátozza, amelyet a végleges előírások hatálybalépésekor azoknak megfelelően állítanak be. Azokon a kijelölt területeken, ahol ezt a helyi szabályok megkövetelik, a Lime már jelenleg is alacsonyabb sebességhatárokat alkalmaz - tette hozzá.

A cég tájékoztatása szerint a Lime elektromos rollereit kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. Ez szigorúbb a KRESZ-módosítási javaslatban az alacsonyabb sebességű kategóriára meghatározott 14 éves alsó korhatárnál, a Lime-nál azonban a korhatár továbbra is 18 év maradna.