Mint arról korábban beszámoltunk, külön járműkategóriaként kerülhet be a motoros roller a KRESZ-be. A legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes, kis teljesítményű elektromos rollereket 14 éves kortól lehetne használni, míg a 25 kilométer/óránál gyorsabb rollereknél 16 év lenne az alsó korhatár, használatukhoz pedig legalább segédmotoros jogosítvány kellene. Mindemellett alkoholtilalmat és kötelező bukósisakviselést vezetnének be.
Magyarország Kormánya társadalmi egyeztetés indított a rolleres közlekedés új jogszabálytervezetéről - ezt 2026. november 5-ig lehet véleményezni.
Reagált az új szabálytervezetre a népszerű elektromosroller-megosztó vállalat
A Lime elektromosroller-megosztó vállalat egyetért a motoros rollerekre vonatkozó, tervezett szabályozás irányával, és kész konstruktívan együttműködni annak megvalósításában, ezt pénteken közölte az MTI megkeresésére a magyarországi elektromosroller-megosztó piac egyik legnagyobb szereplője.
A Lime Magyarországon mintegy 5000 darabos flottával rendelkezik, ennek túlnyomó része a fővárosban üzemel, ahol a rollereket és a kijelölt Mobi-pontokat a BKK-val együttműködésben koordinálják. Jelen van már több városban is, például Székesfehérváron, Nyíregyházán, Sopronban, Szegeden.
A vállalatcsoport németországi központja az MTI-nek küldött válaszában kifejtette: a Lime Magyarországon bérelhető elektromos rollereinek maximális motoros rásegítési sebessége 25 kilométer/óra, így azok a javaslat szerinti alacsonyabb sebességű kategóriába tartoznának.
Amennyiben a KRESZ-módosítási javaslatot jelenlegi formájában fogadják el, a 20 kilométer/órás sebességkorlátozás a Lime közösségi elektromos rollereire is vonatkozna. A vállalat jelezte: járműveik sebességét elektronikus rendszer korlátozza, amelyet a végleges előírások hatálybalépésekor azoknak megfelelően állítanak be. Azokon a kijelölt területeken, ahol ezt a helyi szabályok megkövetelik, a Lime már jelenleg is alacsonyabb sebességhatárokat alkalmaz - tette hozzá.
A cég tájékoztatása szerint a Lime elektromos rollereit kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. Ez szigorúbb a KRESZ-módosítási javaslatban az alacsonyabb sebességű kategóriára meghatározott 14 éves alsó korhatárnál, a Lime-nál azonban a korhatár továbbra is 18 év maradna.
A Lime kiemelte:
már most is nyomatékosan javasolja minden felhasználójának, hogy minden utazás során viseljenek megfelelően illeszkedő és becsatolt bukósisakot. Jelenleg 10 százalékos kedvezményt is biztosítanak azon felhasználóknak, akik a sisakviselés igazolására bukósisakban készült szelfit készítenek és küldenek be.
A jelenlegi javaslat értelmében azonban a közösségi rendszerben bérelhető elektromos rollerek használói számára nem lenne kötelező a bukósisak viselése.
Válaszában a Lime a javasolt változtatások ismeretében hangsúlyozta: örömmel várja ezt az előrelépést. "Meggyőződésünk, hogy az egyértelmű, a gyakorlatban is jól alkalmazható szabályok elősegíthetik a biztonságos és felelősségteljes közlekedést, miközben kiszámíthatóbb kereteket teremtenek a felhasználók, a városok és a szolgáltatók számára" - fogalmazott a vállalat.
Emlékeztettek:
a javaslat jelenlegi szövege egyértelműsíti a vezetői engedélyre vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy hol lehet az alacsonyabb sebességű elektromos rollerekkel közlekedni. Ehhez a kategóriához nem lenne szükség vezetői engedélyre, a járdán való közlekedés pedig csak akkor lenne megengedett, ha nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, például kerékpársáv.
Jelezték azt is, hogy a Lime vizsgálja a tervezett követelményeket, és szükség szerint frissíti a felhasználói tájékoztatót, illetve módosítja a szolgáltatás működési beállításait.
Támogatjuk a változtatások irányát, és készek vagyunk konstruktívan együttműködni azok megvalósításában, a végleges jogszabályok és az alkalmazandó helyi előírások figyelembevételével
- hangsúlyozta a cég.
A Lime válaszában kitért arra is, hogy a KRESZ-módosítási javaslattal összefüggésben jelenleg nem terveznek árváltozást.