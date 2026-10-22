Rónai Egon több mint 15 év után távozik az ATV-től

Rónai Egon televíziós újságíró politikai, közéleti és portréműsorokat vezetett az ATV-n, távozását a csatorna is megerősítette. Németh S. Szilárd elnök-vezérigazgató sajnálatát fejezte ki, ugyanakkor tiszteletben tartja a műsorvezető döntését.

Rónai Egon háláját fejezte ki a csatorna vezetésének a bizalomért és a támogató szakmai környezetért

Fotó: Rónai Egon oldala/Facebook

Rónai Egon búcsúzóul arról beszélt, hogy az elmúlt több mint 15 évben az ATV fontos szerepet játszott a közszolgálatiság és a pártatlan tájékoztatás terén.

Háláját fejezte ki a csatorna vezetésének a bizalomért és a támogató szakmai környezetért – írja 24.hu.

Rónai Egon a Network4 Media Groupnál folytathatja

A Network4 Media Group hét televíziós csatornát, valamint a NET4+ streamingplatformot működteti. A médiacéghez korábban Papp Gergő az RTL-től, Borbás Marcsi pedig a közmédiától igazolt át, Rónai Egon lehetséges érkezését azonban egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.