Kiderült, hol folytatja Rónai Egon az ATV után

Hivatalossá vált, hol folytatja pályafutását a magyar televíziózás egyik legismertebb műsorvezetője. Rónai Egon 15 év után távozik az ATV-től, új munkahelye pedig vasárnap jelentette be az érkezését.

Rónai Egon az ATV után a Network4 csatornáin lesz látható

Fotó: Rónai Egon oldala/Facebook

A népszerű televíziós újságíró a Network4 Media Grouphoz igazol, ahol korábbi kötelezettségeinek teljesítését követően kezdi meg munkáját. A médiavállalat közleménye szerint Rónai Egon érkezése fontos lépés a tartalomkínálat bővítésében, különösen a saját gyártású közéleti műsorok területén.

Közéleti műsorokkal erősít a Network4, Rónai Egon is fontos szerepet kaphat

A Network4 Media Group az elmúlt években jelentősen bővítette televíziós és streamingkínálatát. A vállalathoz öt szórakoztató csatorna, köztük a TV4, a Story4 és a Film4, valamint az Arena4 és a Match4 sportcsatornák tartoznak.

A médiacsoport a sportközvetítések, filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját gyártású produkciókra, amelyek között közéleti műsorok is szerepelnek.

Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója szerint Rónai Egon szakmai tapasztalata és egyénisége jelentősen hozzájárulhat a vállalat közéleti tartalomkínálatának erősítéséhez.

Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a műsorvezető pontosan melyik csatornán és milyen műsorban lesz látható, ahogyan első adásának időpontját sem jelentették be – írta meg a Blikk.