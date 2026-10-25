Megszólalt a távozásáról Rónai Egon: cáfolta a pletykákat a műsorvezető

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, távozik az ATV-től Rónai Egon. A magyar televíziózás egyik legismertebb műsorvezetője 16 év után hagyja ott a csatornát, azóta pedig az is kiderült, hol folytatja a pályafutását: a Network4 Media Grouphoz igazol, ahol a korábbi kötelezettségeinek teljesítését követően kezdi meg a munkát. Rónai Egon nemrég a közösségi oldalán erősítette meg, hogy hamarosan véget ér az életének egy hosszú és fontos korszaka, mialatt reagált néhány feltételezésre is.

Reagált a pletykákra Rónai Egon / Fotó: Facebook/Rónai Egon

Reagált a pletykákra Rónai Egon

Igen, az életem egy hosszú és fontos korszaka év végén befejeződik

- kezdte a bejegyzését Rónai Egon, majd ezután rátért a távozását övező pletykákra.

A híresztelésekkel szemben nem a kontroll, nem a pénz, nem a politika, nem az ATV miatt hagyom el 16 év után az ATV-t

- szögezte le, a részletekbe azonban nem ment bele: mint írta, nem így és nem most kívánja ezt kifejteni, és egyébként sincs valódi szenzáció.

Még ott vagyok idén, jövőre meg itt leszek

- tette hozzá, majd csatolta a Network4 közleményét.