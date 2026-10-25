Megszólalt a távozásáról Rónai Egon: cáfolta a pletykákat a műsorvezető

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, távozik az ATV-től Rónai Egon. A magyar televíziózás egyik legismertebb műsorvezetője 16 év után hagyja ott a csatornát, azóta pedig az is kiderült, hol folytatja a pályafutását: a Network4 Media Grouphoz igazol, ahol a korábbi kötelezettségeinek teljesítését követően kezdi meg a munkát. Rónai Egon nemrég a közösségi oldalán erősítette meg, hogy hamarosan véget ér az életének egy hosszú és fontos korszaka, mialatt reagált néhány feltételezésre is.
Reagált a pletykákra Rónai Egon
Igen, az életem egy hosszú és fontos korszaka év végén befejeződik
- kezdte a bejegyzését Rónai Egon, majd ezután rátért a távozását övező pletykákra.
A híresztelésekkel szemben nem a kontroll, nem a pénz, nem a politika, nem az ATV miatt hagyom el 16 év után az ATV-t
- szögezte le, a részletekbe azonban nem ment bele: mint írta, nem így és nem most kívánja ezt kifejteni, és egyébként sincs valódi szenzáció.
Még ott vagyok idén, jövőre meg itt leszek
- tette hozzá, majd csatolta a Network4 közleményét.
A Network4 Media Group az elmúlt években jelentősen bővítette televíziós és streamingkínálatát. A vállalathoz öt szórakoztató csatorna, köztük a TV4, a Story4 és a Film4, valamint az Arena4 és a Match4 sportcsatornák tartoznak. A médiacsoport a sportközvetítések, filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját gyártású produkciókra, amelyek között közéleti műsorok is szerepelnek. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, Rónai Egon műsorvezető pontosan melyik csatornán és milyen műsorban lesz látható, ahogyan az első adásának időpontját sem jelentették be.