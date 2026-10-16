Már Amerikában is a békéscsabai Sanyi kakasról beszélnek, a New York Times is felfigyelt rá

A békéscsabai piacról elszökött Sanyi kakas történetét feldolgozó dokumentumfilm a The New York Times online felületére is felkerült. Az alkotás Lotte Salomons holland rendező munkája, aki a közösségi médiában számolt be a nemzetközi megjelenésről.

Sanyi kakas éveken át a békéscsabai Munkácsy téren élt

Fotó: BEOL - Für Henrik

A rendező tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban a The New York Times szerkesztőségével dolgoztak együtt annak érdekében, hogy a dokumentumfilm az amerikai napilap felületén is elérhetővé váljon.

Az együttműködés eredményeként elkészült a film rövidített változata, amely a lap Op-Docs nevű dokumentumfilmes platformján jelent meg. A felületen az érdeklődők előfizetéssel tekinthetik meg az alkotást.

Sanyi kakas történetéről a nyomtatott lapban is beszámoltak A dokumentumfilm online bemutatása mellett a The New York Times vasárnapi nyomtatott kiadásában egy hosszabb cikk is megjelent a békéscsabai kakasról. Erről szintén Lotte Salomons számolt be közösségi oldalán. A békéscsabai piacról elszökött kakas története így a magyar közönség mellett az amerikai napilap nemzetközi olvasótáborához is eljuthat.

Sanyi kakas filmje korábban nemzetközi díjakat is nyert

A dokumentumfilm már az amerikai megjelenés előtt is sikereket ért el nemzetközi filmfesztiválokon. A Beol beszámolója szerint az alkotás 2025-ben megnyerte a Varsói Filmfesztivál rövidfilmes versenyét, 2026 májusában pedig a torontói Hot Docs dokumentumfilm-fesztivál rövidfilmes közönségdíját is elnyerte.