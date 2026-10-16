Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kakas

Már Amerikában is a békéscsabai Sanyi kakasról beszélnek, a New York Times is felfigyelt rá

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nemzetközi figyelmet kapott egy békéscsabai történet, amelyből egy holland rendező készített dokumentumfilmet. Sanyi kakas kalandjait már a The New York Times olvasói is megismerhetik, miután az amerikai napilap online dokumentumfilmes felületén megjelent az alkotás rövidített változata. A történetről a lap nyomtatott kiadásában is beszámoltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kakasThe New York TimesBékéscsaba

A békéscsabai piacról elszökött Sanyi kakas történetét feldolgozó dokumentumfilm a The New York Times online felületére is felkerült. Az alkotás Lotte Salomons holland rendező munkája, aki a közösségi médiában számolt be a nemzetközi megjelenésről.

Sanyi kakas, Békéscsaba, New York Times, dokumentumfilm, Lotte Salomons, Op-Docs, békéscsabai piac, Munkácsy tér, Hot Docs, Varsói Filmfesztivál, Sanyi kakas éveken át a békéscsabai Munkácsy téren élt.
Sanyi kakas éveken át a békéscsabai Munkácsy téren élt
Fotó: BEOL - Für Henrik 

A rendező tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban a The New York Times szerkesztőségével dolgoztak együtt annak érdekében, hogy a dokumentumfilm az amerikai napilap felületén is elérhetővé váljon.

Az együttműködés eredményeként elkészült a film rövidített változata, amely a lap Op-Docs nevű dokumentumfilmes platformján jelent meg. A felületen az érdeklődők előfizetéssel tekinthetik meg az alkotást.

Sanyi kakas történetéről a nyomtatott lapban is beszámoltak

A dokumentumfilm online bemutatása mellett a The New York Times vasárnapi nyomtatott kiadásában egy hosszabb cikk is megjelent a békéscsabai kakasról. Erről szintén Lotte Salomons számolt be közösségi oldalán.

A békéscsabai piacról elszökött kakas története így a magyar közönség mellett az amerikai napilap nemzetközi olvasótáborához is eljuthat.

Sanyi kakas filmje korábban nemzetközi díjakat is nyert

A dokumentumfilm már az amerikai megjelenés előtt is sikereket ért el nemzetközi filmfesztiválokon. A Beol beszámolója szerint az alkotás 2025-ben megnyerte a Varsói Filmfesztivál rövidfilmes versenyét, 2026 májusában pedig a torontói Hot Docs dokumentumfilm-fesztivál rövidfilmes közönségdíját is elnyerte.

A film nemcsak a kakas életét, hanem a körülötte kialakult békéscsabai közösséget is bemutatja. Sanyi a helyi piacról került a Munkácsy térre, ahol éveken át szabadon élt, és a környék lakóinak ismert szereplőjévé vált. Az állat 2024-ben pusztult el, emlékének megőrzésére pedig szobrot is készítettek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!