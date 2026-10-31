Gyászol a magyar rockzene: meghalt a Kalapács zenekar gitárosa

59 éves korában, hosszan tartó betegség után meghalt Sárközi Lajos, a Kalapács zenekar gitárosa. A zenész halálhírét szombaton maga az együttes jelentette be hivatalos Facebook-oldalán, ahol megható sorokkal búcsúztak társuktól.
A mai napon, hosszan tartó betegség után, itt hagyott minket a Lajcsi
– írta közösségi oldalán a Kalapács zenekar.
A zenésztársak megrendülten fogadták Sárközi Lajos halálhírét
Csak állsz, fogod a telefont, és nem hiszed, nem érted és nem fogadod el amit hallasz
– fogalmaztak a bejegyzésben, amelyben részvétüket fejezték ki a családnak.
Sárközi Lajos több évtizedes zenei pályafutása során számos ismert magyar rock- és metálzenekarban játszott. Korábban a Légió, a Sámán és az Omen együttesekben is megfordult, 2000 óta pedig a Kalapács zenekar tagja volt – idézte fel a Rockstation.
Arra kérték a rajongókat, hogy amikor a dalait hallgatják, mindig a mosolygós, közvetlen emberre emlékezzenek, akit megismerhettek.
Gyászol a Rammstein énekese, Till Lindemann
Gyászol Till Lindemann: 87 éves korában elhunyt a Rammstein frontemberének édesanyja, Gitta Lindemann. A 63 éves zenész néhány hete még egy fontos családi eseménytől is távol maradt, hogy beteg édesanyja mellett lehessen. Az írónő rajongott fia zenéjéért, és a zenekar koncertjeit is szívesen látogatta.