Gyászol a magyar rockzene: meghalt a Kalapács zenekar gitárosa

59 éves korában, hosszan tartó betegség után meghalt Sárközi Lajos, a Kalapács zenekar gitárosa. A zenész halálhírét szombaton maga az együttes jelentette be hivatalos Facebook-oldalán, ahol megható sorokkal búcsúztak társuktól.

Meghalt a Kalapács gitárosa, Sárközi Lajos Fotó: Unsplash

A mai napon, hosszan tartó betegség után, itt hagyott minket a Lajcsi

– írta közösségi oldalán a Kalapács zenekar.

A zenésztársak megrendülten fogadták Sárközi Lajos halálhírét

Csak állsz, fogod a telefont, és nem hiszed, nem érted és nem fogadod el amit hallasz

– fogalmaztak a bejegyzésben, amelyben részvétüket fejezték ki a családnak.

Sárközi Lajos több évtizedes zenei pályafutása során számos ismert magyar rock- és metálzenekarban játszott. Korábban a Légió, a Sámán és az Omen együttesekben is megfordult, 2000 óta pedig a Kalapács zenekar tagja volt – idézte fel a Rockstation.

Arra kérték a rajongókat, hogy amikor a dalait hallgatják, mindig a mosolygós, közvetlen emberre emlékezzenek, akit megismerhettek.