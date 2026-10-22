Sebestyén Balázs bulija után nyomoz a rendőrség: fontos fejlemény történt

Több fiatal is azt állította, hogy tudtán és akaratán kívül kábítószer kerülhetett a szervezetébe Sebestyén Balázs, művésznevén DJ Oti Sziget Fesztiválon tartott fellépésén. Beszámolóik szerint többen váratlanul rosszul lettek, ezért egészségügyi ellátásra szorultak.

Sebestyén Balázs buliján többen rosszul lettek: szakértők keresik a választ. Fotó: Mediaworks

Az Index a HVG és a Telex beszámolói alapján azt írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a történteket. A nyomozás során tanúkat hallgattak ki, embereket állítottak elő mintavételre, illetve lefoglalták a rendelkezésre álló kamerafelvételeket. A körülmények tisztázásához igazságügyi toxikológust és orvosszakértőt is kirendeltek.

Sebestyén Balázs bulijának rejtélye: a késedelmes mintavétel nehezítheti a vizsgálatot

A panaszosoktól a helyszínen nem vettek vizeletmintát, erre csak később, a rendőrségi tanúkihallgatások idején került sor. Volt olyan érintett, akinél a rosszullét és a hatósági mintavétel között több mint 40 óra telt el.

Ez érdemben befolyásolhatja, hogy a toxikológiai vizsgálatokkal ki lehet-e mutatni esetleges tiltott szereket.

Az egyik fiatal férfi korábbi beszámolója szerint a húga egy vendéglátóhelyen elfogyasztott ital után hirtelen rosszul lett és összeesett. Állítása szerint a helyszíni detoxikálóban legalább 18 másik fiatalt látott hasonló tünetekkel. Más résztvevők ugyancsak rosszullétekről számoltak be, de elmondásuk alapján helyben nem végeztek rajtuk toxikológiai tesztet.

Eltérnek a beszámolók a rosszullétek okáról

A Sziget szervezőinek korábbi tájékoztatása szerint a több mint 60 ezer résztvevő közül száznál kevesebben kaptak egészségügyi ellátást. Húsz esetet hoztak összefüggésbe alkoholfogyasztással, kábítószerhez köthető problémát azonban nem regisztráltak.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínen 95 embert láttak el, közülük hármat vittek kórházba. Az ellátó orvosok a vezető tüneteket alkoholos befolyásoltsággal magyarázták, droghatás gyanúja nem merült fel, toxikológiai kezelésre pedig senkit nem szállítottak fekvőbeteg-intézménybe – írja az Index.