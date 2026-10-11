Hősies segítség Vecsésen: az utolsó pillanatban menekült meg a síneken rekedt kisbusz - videó

Veszélyes helyzetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Vecsésen. Egy Opel Vivaro vezetője a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, ám a túloldalon feltorlódott kocsisor miatt nem tudott továbbmenni. Közben leereszkedett a sorompó, a sofőr pedig láthatóan tanácstalanná vált.

Piros jelzésen hajtott át, majd a síneken ragadt a kisbusz – hajszálon múlt a tragédia (a kép illusztráció).

Fotó: Vida Márton Péter / MW

A felvétel készítője nem habozott:

kiszállt, odasietett a kisbuszhoz, és felemelte a sorompót.

Ezután határozottan felszólította a vezetőt, hogy tolasson vissza, még akkor is, ha közben esetleg nekikoccan az autójának. A sofőr végül megfogadta a tanácsot, és sikerült elhagynia a veszélyes szakaszt.

Alig fél perccel később befutott a vonat

A BpiAutósok.hu beszámolója szerint mindössze fél perc telt el, mire megérkezett a Budapest felől érkező szerelvény. Ha a kisbusz a síneken marad, könnyen súlyos baleset történhetett volna.

A videó beküldője hangsúlyozta: nem az volt a célja, hogy a felvétel nyomán megbüntessék a szabálytalankodó sofőrt.

Inkább arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy vészhelyzetben a tétlen szemlélődés helyett a gyors, megfontolt cselekvésen is múlhat az emberélet.

A portál szerint ilyen helyzetben az emberélet mindennél fontosabb: még a sorompó megrongálása is kisebb baj, mint ha a vonat elüti a síneken rekedt autót. Segíteni azonban csak úgy szabad, hogy közben senki ne sodorja magát vagy másokat további veszélybe.

Sajnos ne ritkák a vasúti balesetek: csütörtök reggel halálos vonatgázolás történt, ami miatt leállt a vasúti közlekedés.