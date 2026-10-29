Lett valakiből milliomos? Kihúzták a skandináv lottó nyerőszámait

Kisorsolták szerda este a Skandináv lottó nyerőszámait: mint mindig, ezúttal is két számsort, egyet kézi, egyet gépi húzással, a 35-ből pedig hét számot választottak ki.

Ezek voltak a Skandináv lottó nyerőszámai (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Ezek voltak a Skandináv lottó nyerőszámai

A kézi húzáson az alábbi hét számot sorsolták ki:

35

3

7

31

8

14

19

A gépi sorsolás eredménye pedig a következő lett:

23

21

13

22

11

19

26

A hivatalos eredmények alapján telitalátos szelvény nem volt. A kisebb nyereményekről és a nyertesek számáról a Szerencsejáték Zrt. közölt adatokat, a játékosok a szelvényeiket a társaság hivatalos oldalán ellenőrizhették. A hatosok 197 ezer forintot, az ötösök 9 ezer forintot, a négyesek pedig 2740 forintot érnek - írja a Haon.

Hatalmas szerencse ért egy játékost a közelmúltban az ötös lottó számsorsolásán: egyetlen telitalálatos szelvény született, amely több mint 5,1 milliárd forintot ért.



