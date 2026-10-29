Lett valakiből milliomos? Kihúzták a skandináv lottó nyerőszámait

Kisorsolták szerda este a Skandináv lottó nyerőszámait: mint mindig, ezúttal is két számsort, egyet kézi, egyet gépi húzással, a 35-ből pedig hét számot választottak ki.
Ezek voltak a Skandináv lottó nyerőszámai
A kézi húzáson az alábbi hét számot sorsolták ki:
- 35
- 3
- 7
- 31
- 8
- 14
- 19
A gépi sorsolás eredménye pedig a következő lett:
- 23
- 21
- 13
- 22
- 11
- 19
- 26
A hivatalos eredmények alapján telitalátos szelvény nem volt. A kisebb nyereményekről és a nyertesek számáról a Szerencsejáték Zrt. közölt adatokat, a játékosok a szelvényeiket a társaság hivatalos oldalán ellenőrizhették. A hatosok 197 ezer forintot, az ötösök 9 ezer forintot, a négyesek pedig 2740 forintot érnek - írja a Haon.
Hatalmas szerencse ért egy játékost a közelmúltban az ötös lottó számsorsolásán: egyetlen telitalálatos szelvény született, amely több mint 5,1 milliárd forintot ért.