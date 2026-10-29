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szelvény

Lett valakiből milliomos? Kihúzták a skandináv lottó nyerőszámait

1 órája
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Vajon kinek kedvezett a szerencse szerda este? Mutatjuk, volt-e olyan szelvény, amely telitalálatot ért a Skandináv lottón!
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szelvénynyerőszámokSkandináv lottónyeremény

Kisorsolták szerda este a Skandináv lottó nyerőszámait: mint mindig, ezúttal is két számsort, egyet kézi, egyet gépi húzással, a 35-ből pedig hét számot választottak ki. 

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Ezek voltak a Skandináv lottó nyerőszámai (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Ezek voltak a Skandináv lottó nyerőszámai

A kézi húzáson az alábbi hét számot sorsolták ki:

  • 35
  • 3
  • 7
  • 31
  • 8
  • 14
  • 19

A gépi sorsolás eredménye pedig a következő lett:

  • 23
  • 21
  • 13
  • 22
  • 11
  • 19
  • 26

A hivatalos eredmények alapján telitalátos szelvény nem volt. A kisebb nyereményekről és a nyertesek számáról a Szerencsejáték Zrt. közölt adatokat, a játékosok a szelvényeiket a társaság hivatalos oldalán ellenőrizhették. A hatosok 197 ezer forintot, az ötösök 9 ezer forintot, a négyesek pedig 2740 forintot érnek - írja a Haon.

Hatalmas szerencse ért egy játékost a közelmúltban az ötös lottó számsorsolásán: egyetlen telitalálatos szelvény született, amely több mint 5,1 milliárd forintot ért.


 

 

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