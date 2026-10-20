Elképesztő akció a SPAR-tól: közel 500 óriásplakátot ajánlottak fel 12 civil szervezetnek

Szeptember 17-én indult a SPAR kéthetes kezdeményezése, amelynek keretében 12 hazai civil szervezet üzenetei jelentek meg az áruházlánc által felajánlott óriásplakátokon. A közel 500 közterületi reklámfelületen ezúttal nem termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítettek, hanem fontos társadalmi ügyekre hívták fel a figyelmet. Bár az óriásplakátok mellett naponta emberek ezrei haladnak el, az ilyen hirdetési lehetőségek a civil szervezetek többsége számára szinte elérhetetlenek.
Elképesztő akció a SPAR-tól közel 500 plakát és 12 civil szervezet
A kampányban a Budapest Bike Maffia, az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Hősök Tere Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Mosoly Alapítvány, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Világszép Alapítvány és a WWF Magyarország vett részt
- írták közleményükben.
A plakátok egységes vizuális keretben készültek, de mindegyik szervezet a saját ügyét mutathatta be. Az üzletlánc szerepét mindössze egy rövid felirat jelezte: "A helyet a SPAR ajánlotta fel."
Az első alkalom, hogy óriásplakáton kaphattak helyet
A Budapest Bike Maffia számára például ez volt az első alkalom, hogy országos óriásplakát-kampányban mutatkozhatott be. A szervezet elsősorban online felületeken kommunikál, ezért különösen nagy élményt jelentett számára, hogy az utcákon járva is találkozhattak vele az emberek.
Korábban még sosem volt óriásplakátunk, így ez számunkra igazi újdonság volt. Azt pedig nagyon szerettük, ahogy az önkénteseink és a követőink sorra felfedezték a plakátokat, és küldték róluk a fotókat
- idézte fel Kis Kata, a Bike Maffia Egyesület kommunikációs vezetője.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára szintén különleges lehetőséget jelentett a kampány. Bár a szervezet társadalmi célú üzenetei évtizedek óta széles közönséghez jutnak el, saját óriásplakát-kampányra korábban nem volt lehetősége.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatalmas ajándékot kapott a SPAR-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Szeretetszolgálat óriásplakáton jelent meg, a karitatív szervezet még soha nem engedhette meg magának, hogy ilyen felületet vásároljon, és a széles közönséget ily módon szólítsa meg
- fogalmazott Romhányi Tamás, a szervezet képviseletében.
Vannak ügyek, amelyekről többet kell beszélnünk
A kampány egyik fontos célja az volt, hogy olyan társadalmi kérdések is nagyobb nyilvánosságot kapjanak, amelyek a hétköznapi beszélgetésekben gyakran háttérbe szorulnak. Ilyen például a lakhatási szegénység, a gyermekjogok védelme vagy a beteg gyermekek lelki támogatása.
A társadalmi szemléletformálás egyik fontos része, hogy olyan ügyek is láthatóvá váljanak, amelyekről ritkán esik szó, vagy amelyekkel kapcsolatban számos előítélet él a köztudatban
- hangsúlyozta Korona Vivien, az Utcáról Lakásba! Egyesület kommunikációs munkatársa.
A szervezet szerint a közterületi jelenlét azért különösen értékes, mert olyan embereket is elérhet, akik más kommunikációs csatornákon nem feltétlenül találkoznának a lakhatási nehézségekkel kapcsolatos üzenetekkel.
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány számára a kampány lehetőséget teremtett arra, hogy a gyermekek biztonságáról és jogairól szóló üzenetek a mindennapi környezetben is megjelenjenek.
A gyerekjogokról sokat beszélünk szülőkkel, pedagógusokkal és szakemberekkel, de egy óriásplakát egészen más módon teszi láthatóvá az ügyet: ott van az utcán, a mindennapjaink részeként
- mondta Rohrböck Kinga, az alapítvány ügyvezető igazgatója.
A szervezet plakátja arra emlékeztette a járókelőket, hogy a gyermekek védelme közös felelősség, és minden gyermeknek joga van a biztonsághoz, a meghallgatáshoz és a felnőttek támogatásához.
A láthatóság a segítségnyújtás első lépése is lehet
A civil szervezetek számára a figyelem nem pusztán kommunikációs kérdés. Ahhoz, hogy új támogatókat, önkénteseket vagy együttműködő partnereket találjanak, először meg kell ismertetniük az emberekkel azt az ügyet, amelyért dolgoznak. A nyilvánosság elérése azonban sokszor komoly kihívást jelent, különösen akkor, ha olyan drága hirdetési felületekről van szó, mint az óriásplakátok.
Azzal, hogy a SPAR Magyarország felületet adott a civileknek, a Mosoly Alapítványt és számos szervezetet vitt egy lépéssel közelebb az emberekhez, amit nagyon köszönünk nekik
- fogalmazott Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője.
Az alapítvány beteg gyermekeknek nyújt személyre szabott művészetterápiás támogatást. Munkájuk bemutatása ugyanakkor nem egyszerű feladat, a közterületi reklám pedig jellemzően nem tartozik a rendelkezésükre álló kommunikációs eszközök közé.
A beteg gyermekek támogatásában az összefogás jelentőségét az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány is kiemelte.
Több évtizede hisszük, hogy a társadalmi felelősségvállalás valódi értéke nemcsak az adományok összegében, hanem a kitartó összefogásban is mérhető. A SPAR Magyarország munkatársainak, a vásárlóiknak és az Egy szív a gyermekekért Alapítványnak a közös célja ugyanaz: minél több beteg gyermek kapjon esélyt a gyógyulásra
- fogalmazott Kelenhegyi Judit, az alapítvány elnöke.
A Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány számára szintén fontos lehetőséget jelentett, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekek hosszú távú támogatásának ügye országos figyelmet kaphatott.
Sokat jelent számunkra, hogy a SPAR országos óriásplakát-kampányával hozzájárult ahhoz, hogy még többen megismerhessék a Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány munkáját és azt az ügyet, amelyért dolgozunk
- mondta Agárdi-Nyárai Andrea, az alapítvány vezetője.
A leukémiával küzdő gyermekeket és más betegeket támogató Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Alapítvány szintén a figyelem fontosságát emelte ki.
Most a 'kicsik' is 'óriások' lehettek, nagy felületen 'szólalhattak' fel!
- fogalmazott Bajzát Krisztián, az alapítvány kuratóriumi elnöke, arra utalva, hogy a kezdeményezés a kisebb szervezetek számára is lehetőséget adott az országos bemutatkozásra.