Elképesztő akció a SPAR-tól: közel 500 óriásplakátot ajánlottak fel 12 civil szervezetnek

Szeptember 17-én indult a SPAR kéthetes kezdeményezése, amelynek keretében 12 hazai civil szervezet üzenetei jelentek meg az áruházlánc által felajánlott óriásplakátokon. A közel 500 közterületi reklámfelületen ezúttal nem termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítettek, hanem fontos társadalmi ügyekre hívták fel a figyelmet. Bár az óriásplakátok mellett naponta emberek ezrei haladnak el, az ilyen hirdetési lehetőségek a civil szervezetek többsége számára szinte elérhetetlenek.

Elképesztő akció a SPAR-tól közel 500 plakát és 12 civil szervezet. Fotó: SPAR

Elképesztő akció a SPAR-tól közel 500 plakát és 12 civil szervezet

A kampányban a Budapest Bike Maffia, az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Hősök Tere Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Mosoly Alapítvány, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Világszép Alapítvány és a WWF Magyarország vett részt

- írták közleményükben.

A plakátok egységes vizuális keretben készültek, de mindegyik szervezet a saját ügyét mutathatta be. Az üzletlánc szerepét mindössze egy rövid felirat jelezte: "A helyet a SPAR ajánlotta fel."

Az első alkalom, hogy óriásplakáton kaphattak helyet

A Budapest Bike Maffia számára például ez volt az első alkalom, hogy országos óriásplakát-kampányban mutatkozhatott be. A szervezet elsősorban online felületeken kommunikál, ezért különösen nagy élményt jelentett számára, hogy az utcákon járva is találkozhattak vele az emberek.

Korábban még sosem volt óriásplakátunk, így ez számunkra igazi újdonság volt. Azt pedig nagyon szerettük, ahogy az önkénteseink és a követőink sorra felfedezték a plakátokat, és küldték róluk a fotókat

- idézte fel Kis Kata, a Bike Maffia Egyesület kommunikációs vezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára szintén különleges lehetőséget jelentett a kampány. Bár a szervezet társadalmi célú üzenetei évtizedek óta széles közönséghez jutnak el, saját óriásplakát-kampányra korábban nem volt lehetősége.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatalmas ajándékot kapott a SPAR-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Szeretetszolgálat óriásplakáton jelent meg, a karitatív szervezet még soha nem engedhette meg magának, hogy ilyen felületet vásároljon, és a széles közönséget ily módon szólítsa meg

- fogalmazott Romhányi Tamás, a szervezet képviseletében.