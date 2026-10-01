Óriási Halloween-akcióval készül a Spar, különleges finomságok érkeznek az üzletekbe

A Spar már október elején készül a Halloweenre, az áruházlánc különleges kínálattal várja a vásárlókat. Az ajánlatok október 1. és november 4. között érvényesek, így több mint egy hónapon keresztül lehet beszerezni a tematikus finomságokat és dekorációkat - írja a Mindmegette.

Spar: óriási Halloween-akció indul, különleges édességek és tematikus finomságok érkeznek Forrás: Spar

Halloween-fánk és fekete hamburger is kerül a Spar polcaira

A Halloween egyik különlegessége a 349 forintos Halloween-fánk lesz, míg a csomagolt Halloween hamburger MySPAR-áron 499 forintba kerül. A tematikus kínálatban Mizo Pumpkin Spice Túró Rudi is szerepel 949 forintért, a Halloween-mintás Magic Milk tejital pedig 599 forintért lehet elérhető.

A gyerekekre is gondoltak: a Halloween csirke nuggets 500 grammos kiszerelése 1799 forint, a Nesquik Mini Wafer Bag pedig 1599 forintért kerülhet a kosárba.

Az édesszájúak sem maradnak különleges finomságok nélkül. A Haribo Halloween Minis 250 grammos csomagja MySPAR-áron 1259 forint, az Oreo Spooky vaníliás keksz 599 forint. A Dolcetta Pumpkin Latte ostya 89 forintos MySPAR-áron, a Zozole Halloween gumicukor 399 forintért, a Szerencsi Halloween tejcsokoládé pedig 269 forintos MySPAR-áron szerepel az ajánlatban.

A gyerekeknek szánt kínálatból a Kinder Mini Friends Halloween 1899 forintba kerül, a KitKat Halloween tejcsokoládé-minifigura pedig 1999 forintért kapható.

Dekorációkból és bulikellékekből is lesz választék

A Spar Halloween-ajánlatában nemcsak élelmiszerek szerepelnek. A vásárlók különböző dekorációkat és bulikellékeket is találhatnak, köztük 699 forintos Halloween manó dekorációt, 419 forintos függő dekorációt és 399 forintos Halloween matricát.

Aki jelmez helyett kisebb kiegészítővel tenné különlegessé a megjelenését, 429 forintért Halloween jelmez-kiegészítőt, 599 forintért pedig arcmaszkot is vásárolhat. A Halloween-hangulat még a fürdőszobába is beköltözhet: a tematikus szappan 1499 forintba kerül.

Aki inkább otthon készítené el a Halloween-desszertet, annak a Dr. Oetker Halloween süteménypor lehet érdekes, amely 370 és 436 grammos változatban 1699 forintért szerepel az ajánlatban.