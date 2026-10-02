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swiss laboratory

Megújul a SWISS Laboratory, négy új ital érkezik 750 milliliteres kiszerelésben

1 órája
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Új termékcsaláddal folytatja a megújulást a SWISS Laboratory, miután a márka korábban bejelentette 250 milliliteres italainak búcsúját. Októbertől négy új, 750 milliliteres, visszazárható PET-palackos ital kerül a kínálatba.
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swiss laboratoryisotonicswiss laboratormárka

A négy új ital közös jellemzője a 750 milliliteres, visszazárható PET-palack, miközben összetételük és ízviláguk eltér egymástól. A szénsavmentes Isotonic szénhidrát-elektrolit oldatot és hozzáadott B6-vitamint tartalmaz, míg a cukormentes Relax kaktuszfügeízzel, hozzáadott magnéziummal és cinkkel érkezik.

SWISS Laboratory: négy új ital érkezik 750 ml-es kiszerelésben
SWISS Laboratory: négy új ital érkezik 750 ml-es kiszerelésben 

A szintén cukormentes Collagen fehér őszibarackos ízt kapott, és kollagént tartalmaz. A vegyesgyümölcsízű Vitamins ugyancsak cukormentes, és nyolcféle hozzáadott vitamint tartalmaz.

A márka közlése szerint a nagyobb kiszerelés kialakításánál a mindennapi használhatóság is szempont volt. A visszazárható palacknak köszönhetően az ital később is folytatható, a nagyobb méret pedig munkába, utazásra vagy edzésre is magunkkal vihető.

Vecsei Márton, a SWISS Laboratory márkavezetője szerint a 250 milliliteres italok fontos szerepet játszottak a márka ismertségében, az új kínálat összeállításánál pedig a fogyasztói igényeket is figyelembe vették.

A SWISS Laboratory új, 750 milliliteres termékeinek bevezetése várhatóan 2026. október 1-jén kezdődik. A SWISS Laboratory Kids továbbra is a megszokott 250 milliliteres kiszerelésben lesz elérhető.

 

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