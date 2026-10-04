A rejtélyes budapesti szegecs, aminek nyoma veszett: hova tűnt a Szabadság híd ékköve?

A millenniumi Budapest látványos fejlődésének egyik jelképe volt a mai Szabadság híd. Az új átkelő a Lánchíd és a Margit híd után a főváros harmadik közúti Duna-hídjaként nyílt meg, és eredetileg Ferenc József nevét viselte.

Szabadság híd, a felvétel a Szent Gellért rakpartnál készül. A háttérben pesti hídfőnél a Fővám tér épületei, balra a Kálvin téri református templom látható. A felvétel 1897 körül készült. Fortepan / Plohn József

Megépítéséről az Erzsébet híddal együtt döntöttek, a Fővám térnél azonban hamarabb indulhatott el a munka. A másik átkelő pesti megközelítéséhez ugyanis jelentős városrendezésre volt szükség. A Ferenc József híd építése 1894-ben kezdődött, két évvel később pedig már az uralkodó jelenlétében ünnepelhették az átadását.

A király gombot nyomott, a gép beverte az utolsó szegecset

Az avatás legismertebb története szerint Ferenc József maga verte be a híd utolsó szegecsét. A jelenetet azonban nem úgy kell elképzelni, hogy az uralkodó kalapácsot ragadott, és dolgozni kezdett az acélszerkezeten.

Az ünnepségen egy elé helyezett gombot nyomott meg. Ez elektromos vezetéken keresztül működésbe hozta a sűrített levegővel dolgozó szegecselőberendezést. A művelet egyszerre volt látványos technikai bemutató és az építkezés jelképes lezárása.

A királyi monogrammal megjelölt díszszegecs később külön látványossággá vált, üveggel is védték. Az eredeti darab azonban eltűnt, és pótlásai sem bizonyultak tartósnak.

Függőhídnak látszik, de más tartja a magasban

A híd mérnöki terve Feketeházy János nevéhez kötődik, jellegzetes építészeti megjelenésében pedig Nagy Virgilnek volt meghatározó szerepe. A díszes kapuzatok, a magyar címerek és a turulmadarak tették a szerkezetet a budapesti látkép összetéveszthetetlen részévé.

Ívelt vonalai alapján sokan függőhídnak gondolhatják, valójában azonban úgynevezett Gerber-rendszerű, rácsos gerendahíd. A pillérek felől a folyó közepe fölé nyúló tartók közé egy külön középső hídrészt függesztettek be. Ennek a megoldásnak a háborús pusztítás után különös jelentősége lett: a középső rész megsemmisült, de a pillérek megmaradtak, így lehetőség nyílt a viszonylag gyors helyreállításra.

Fakockákon haladt a forgalom, a villamosok a széleken jártak

Az első utasokat egészen más hídpálya fogadta, mint a mai közlekedőket. Az úttestet bükkfa kockákkal burkolták, a világításhoz pedig elektromos lámpákat és gázlámpákat egyaránt felszereltek.