Újabb hidat zárnak le Budapesten, órákig nem lehet ráhajtani

Szerda éjszaka megtisztítják a Szabadság hidat a fővárosi őszi hídmosási program részeként – közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója. A munkálatok idejére néhány órára lezárják az átkelőt.

A Szabadság híd az őszi hídmosási program részeként tisztul meg

Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A tájékoztatás szerint a munkát 23.30 és 4.30 között végzik. A hidat kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószer alkalmazásával mossák le.

Ideiglenesen lezárják a Szabadság hidat

A Szabadság híd a munkálatok idején néhány órára ideiglenesen lezárásra kerül. A tisztítást úgy időzítették, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a fővárosi közösségi közlekedést.

Az FKF közlése szerint a munkálatok nem érintik a Budapesti Közlekedési Központ járatait, mivel a hídmosás csak az utolsó villamos elhaladása után kezdődik.

A hídmosás az FKF éves, előre tervezett köztisztasági feladatainak része. A Budapesti Közművek 2026 őszén is több fővárosi híd megtisztítását végzi el.