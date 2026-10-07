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Szabadság híd

Újabb hidat zárnak le Budapesten, órákig nem lehet ráhajtani

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Folytatódik a fővárosi hidak őszi nagytakarítása. A Szabadság híd tisztítását szerda éjszaka végzik el, a munkálatok idejére pedig ideiglenesen lezárják az átkelőt.
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Szabadság hídFKFBudapesthídmosás

Szerda éjszaka megtisztítják a Szabadság hidat a fővárosi őszi hídmosási program részeként – közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója. A munkálatok idejére néhány órára lezárják az átkelőt.

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A Szabadság híd az őszi hídmosási program részeként tisztul meg
Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A tájékoztatás szerint a munkát 23.30 és 4.30 között végzik. A hidat kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószer alkalmazásával mossák le.

Ideiglenesen lezárják a Szabadság hidat

A Szabadság híd a munkálatok idején néhány órára ideiglenesen lezárásra kerül. A tisztítást úgy időzítették, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a fővárosi közösségi közlekedést.

Az FKF közlése szerint a munkálatok nem érintik a Budapesti Közlekedési Központ járatait, mivel a hídmosás csak az utolsó villamos elhaladása után kezdődik.

A hídmosás az FKF éves, előre tervezett köztisztasági feladatainak része. A Budapesti Közművek 2026 őszén is több fővárosi híd megtisztítását végzi el. 

 

 

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