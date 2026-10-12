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szarvasbőgés

Szerelem, harc és vad szenvedély: ilyen a szarvasok őszi világa – galéria

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az őszi erdőkben ilyenkor nincs nyugalom. Mély bőgések visszhangoznak a fák között, a szarvasbikák egymással rivalizálnak, a nőstények pedig a figyelem középpontjába kerülnek. A szarvasbőgés időszaka a természet egyik legkülönlegesebb látványossága, amelynek legszebb és legizgalmasabb pillanatait most galériánkban is megcsodálhatod.
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szarvasbőgésszarvasoktermészeterdő

A szarvasok nászidőszakában az egyébként csendes erdők valóságos színpaddá változnak. A bikák erőteljes hangjukkal igyekeznek felhívni magukra a nőstények figyelmét, és figyelmeztetni vetélytársaikat. Ha pedig a hangos erőfitogtatás nem elég, olykor az agancsok is összecsapnak. Galériánkban megmutatjuk a szarvasbőgés legizgalmasabb pillanatait, a büszkén bőgő bikáktól az agancsos összecsapásokon át a szarvasok békésebb hétköznapjaiig.

A szarvasbőgés idején a gímszarvasok hangos násza és látványos párharcai töltik meg az erdőt. Nézd meg galériánkban a szarvasok különleges őszi világát!
Az őszi erdő különleges időszaka a szarvasbőgés, amikor a gímbikák hangja messzire visszhangzik, és kezdetét veszi a szarvasok násza
Fotó: Ian Forsyth/Getty Images

Szarvasbőgés: a vadon szerelmi csatái képekben

A párzási időszak komoly megpróbáltatás a szarvasbikák számára. A nőstényekért folytatott versengés annyi energiát emészt fel, hogy a legerősebb hímek akár 30–40 kilogrammot is fogyhatnak néhány hét alatt.

Persze a szarvasok élete nem csak küzdelemből áll. A békésen együtt mozgó csordák, a természetben pihenő állatok és az erdő magányos urai legalább olyan lenyűgöző látványt nyújtanak, mint a látványos párharcok.

A képre kattintva galéria nyílik:

szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
szarvasbőgés
Galéria: Az őszi erdő hangja – szarvasbőgés a vadonban
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Az őszi erdő különleges időszaka a szarvasbőgés, amikor a gímbikák hangja messzire visszhangzik, és kezdetét veszi a szarvasok násza

Így élheted át a vadon leglátványosabb őszi koncertjét, a szarvasbőgést

Ahogy beköszönt a hazai vadon leglátványosabb időszaka, késő délutántól kora délelőttig mély, gurgulázó hang kíséri az erdei utakat. Ha szeretnéd személyesen is átélni ezt a különleges élményt, a szervezett szarvasbőgés-túrák biztonságos és felejthetetlen alkalmat kínálnak a természet őszi koncertjének átélésére, megtapasztalására.

 

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