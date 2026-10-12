Szerelem, harc és vad szenvedély: ilyen a szarvasok őszi világa – galéria

A szarvasok nászidőszakában az egyébként csendes erdők valóságos színpaddá változnak. A bikák erőteljes hangjukkal igyekeznek felhívni magukra a nőstények figyelmét, és figyelmeztetni vetélytársaikat. Ha pedig a hangos erőfitogtatás nem elég, olykor az agancsok is összecsapnak. Galériánkban megmutatjuk a szarvasbőgés legizgalmasabb pillanatait, a büszkén bőgő bikáktól az agancsos összecsapásokon át a szarvasok békésebb hétköznapjaiig.

Az őszi erdő különleges időszaka a szarvasbőgés, amikor a gímbikák hangja messzire visszhangzik, és kezdetét veszi a szarvasok násza

Fotó: Ian Forsyth/Getty Images

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A párzási időszak komoly megpróbáltatás a szarvasbikák számára. A nőstényekért folytatott versengés annyi energiát emészt fel, hogy a legerősebb hímek akár 30–40 kilogrammot is fogyhatnak néhány hét alatt.

Persze a szarvasok élete nem csak küzdelemből áll. A békésen együtt mozgó csordák, a természetben pihenő állatok és az erdő magányos urai legalább olyan lenyűgöző látványt nyújtanak, mint a látványos párharcok.

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