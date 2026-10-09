Meghalt Szegedi Ferenc, Gelse polgármestere

Meghalt Szegedi Ferenc, a Zala vármegyei Gelse polgármestere – közölte pénteken Varga Balázs, a térség tiszás országgyűlési képviselője. A településvezető 73 éves volt.

Szegedi Ferenc 73 éves korában hunyt el

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Varga Balázs Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, egy település vezetőjének távozása nemcsak a család és a közvetlen munkatársak, hanem az általa képviselt közösség számára is veszteség. A képviselő részvétét fejezte ki Szegedi Ferenc családjának, hozzátartozóinak, munkatársainak és Gelse közösségének.

Szegedi Ferenc hosszú éveken át szolgálta Gelsét

Gelse önkormányzata a halálhír kapcsán közölte, hogy Szegedi Ferenc hosszú éveken át alpolgármesterként dolgozott, majd összesen 11 éven keresztül független polgármesterként irányította a települést.

Első alkalommal 2010-ben választották Gelse polgármesterévé, a tisztséget 2019-ig töltötte be. 2024-ben ismét megválasztották a község vezetőjének.

A települési önkormányzat közlése szerint Szegedi Ferencet saját halottjának tekinti.