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láng

Ezek a legfrissebb hírek a szegedi tűzről – egész éjjel küzdöttek a lángokkal

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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2026. október 1-jén, csütörtökön kigyulladt a szegedi Medikémia Zrt. egyik vegyi üzeme. A szegedi tűzesetben egy ember megsérült, a lángokkal pedig egész éjszaka nagy erőkkel küzdöttek a tűzoltók, amit végül sikerült eloltani.
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lángszegedtűzüzem

Éjfél körül sikerült megfékezni a szegedi Medikémia Zrt. üzemcsarnokában csütörtökön keletkezett tüzet. A lángokkal mintegy ötven tűzoltó küzdött, miközben a mobil labor folyamatosan vizsgálta a levegő minőségét.

A Medikémia Zrt. szegedi telephelyén keletkezett tűz füstje messziről is látható volt.
A Medikémia Zrt. szegedi telephelyén keletkezett tűz füstje messziről is látható volt.
Fotó: Gémes Sándor / Délmagyar

Nem mértek veszélyes légszennyezést a szegedi tűz után

Tátrai János alezredes, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a tűz az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékaeroszolokat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén pusztított. 

A helyszínen Szeged mellett több környező településről és más megyékből érkezett egységek is dolgoztak. Az oltásban kilenc fecskendő és hét különleges jármű, köztük vízszállítók vett részt.

A nagy mennyiségű füst miatt folyamatosan ellenőrizték a levegőt is. Bár az alkoholszármazékok jelentős füsttel égtek, a mérések szerint nem alakult ki határérték feletti légszennyezés. A területet az éjszaka folyamán még őrizték, pénteken pedig megkezdődnek az utómunkálatok és a helyszíni szemle.

A szegedi tűzben egy ember megsérült. 

A lángok csütörtökön csaptak fel a Zsámbok-Réti sori üzemben, majd a tűzveszélyes anyagok miatt gyorsan továbbterjedtek, és az egész csarnok égett.

 

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