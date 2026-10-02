Ezek a legfrissebb hírek a szegedi tűzről – egész éjjel küzdöttek a lángokkal

Éjfél körül sikerült megfékezni a szegedi Medikémia Zrt. üzemcsarnokában csütörtökön keletkezett tüzet. A lángokkal mintegy ötven tűzoltó küzdött, miközben a mobil labor folyamatosan vizsgálta a levegő minőségét.

A Medikémia Zrt. szegedi telephelyén keletkezett tűz füstje messziről is látható volt.

Fotó: Gémes Sándor / Délmagyar

Nem mértek veszélyes légszennyezést a szegedi tűz után

Tátrai János alezredes, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a tűz az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékaeroszolokat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén pusztított.

A helyszínen Szeged mellett több környező településről és más megyékből érkezett egységek is dolgoztak. Az oltásban kilenc fecskendő és hét különleges jármű, köztük vízszállítók vett részt.

A nagy mennyiségű füst miatt folyamatosan ellenőrizték a levegőt is. Bár az alkoholszármazékok jelentős füsttel égtek, a mérések szerint nem alakult ki határérték feletti légszennyezés. A területet az éjszaka folyamán még őrizték, pénteken pedig megkezdődnek az utómunkálatok és a helyszíni szemle.

A szegedi tűzben egy ember megsérült.

A lángok csütörtökön csaptak fel a Zsámbok-Réti sori üzemben, majd a tűzveszélyes anyagok miatt gyorsan továbbterjedtek, és az egész csarnok égett.