Több vonat közlekedése módosul a hétvégén – mutatjuk, mely járatok érintettek

A székesfehérvári vasútvonal több járatát is érinti a karbantartás

A Mávinform tájékoztatása szerint a tapolcai sebesvonatok – a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével – kizárólag Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. A Budapest és Székesfehérvár közötti utazáshoz a vasúttársaság a Göcsej és a Bakony InterCity-vonatokat javasolja.

A G43-as járatok napközben, jellemzően 7 és 19 óra között csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között közlekednek. A kimaradó szakaszon az utasok a Z30-as vonatokkal utazhatnak.

A veszprémi fővonalon közlekedő Bakony és Göcsej InterCity-vonatok szombaton és vasárnap 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.