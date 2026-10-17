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Székesfehérvár

Több vonat közlekedése módosul a hétvégén – mutatjuk, mely járatok érintettek

13 perce
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Több járat rövidebb útvonalon közlekedik szombaton és vasárnap a Martonvásár és Kápolnásnyék közötti karbantartási munkálatok miatt. A székesfehérvári vasútvonal forgalmát érintő változások következtében egyes InterCity-vonatok húsz perccel később érkeznek Budapestre.
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SzékesfehérvárkarbantartásMÁV

A székesfehérvári vasútvonal Martonvásár és Kápolnásnyék közötti szakaszán október 17-én és 18-án karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkálatokat végez a MÁV. A munkálatok miatt több járat közlekedési rendje módosul, az utasoknak egyes szakaszokon más vonatokat kell igénybe venniük – közölte a Mávinform.

MÁV, Mávinform, vasúti karbantartás, menetrendváltozás, vonatközlekedés, Bakony InterCity, Göcsej InterCity, G43-as vonat, Z30-as vonat, Martonvásár, Kápolnásnyék, Tapolca, Székesfehérvár, A székesfehérvári vasútvonal több járatának közlekedése módosul a hétvégén.
A székesfehérvári vasútvonal több járatának közlekedése módosul a hétvégén
Fotó: Pexels / Illusztráció

A székesfehérvári vasútvonal több járatát is érinti a karbantartás

A Mávinform tájékoztatása szerint a tapolcai sebesvonatok – a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével – kizárólag Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. A Budapest és Székesfehérvár közötti utazáshoz a vasúttársaság a Göcsej és a Bakony InterCity-vonatokat javasolja.

A G43-as járatok napközben, jellemzően 7 és 19 óra között csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között közlekednek. A kimaradó szakaszon az utasok a Z30-as vonatokkal utazhatnak.

A veszprémi fővonalon közlekedő Bakony és Göcsej InterCity-vonatok szombaton és vasárnap 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.

Több településen is zajjal járhatnak a munkálatok

A vasúttársaság Martonvásár és Kápolnásnyék között kisebb karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkákat végez a hétvégén. A beavatkozások célja a meghibásodások és a forgalmi zavarok megelőzése.

A nappali órákban a munkavégzéssel járó zajhatások Martonvásár, Baracska, Pettend és Kápolnásnyék lakott területeit is érinthetik.

 

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