Több vonat közlekedése módosul a hétvégén – mutatjuk, mely járatok érintettek

A székesfehérvári vasútvonal Martonvásár és Kápolnásnyék közötti szakaszán október 17-én és 18-án karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkálatokat végez a MÁV. A munkálatok miatt több járat közlekedési rendje módosul, az utasoknak egyes szakaszokon más vonatokat kell igénybe venniük – közölte a Mávinform.
A székesfehérvári vasútvonal több járatát is érinti a karbantartás
A Mávinform tájékoztatása szerint a tapolcai sebesvonatok – a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével – kizárólag Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. A Budapest és Székesfehérvár közötti utazáshoz a vasúttársaság a Göcsej és a Bakony InterCity-vonatokat javasolja.
A G43-as járatok napközben, jellemzően 7 és 19 óra között csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között közlekednek. A kimaradó szakaszon az utasok a Z30-as vonatokkal utazhatnak.
A veszprémi fővonalon közlekedő Bakony és Göcsej InterCity-vonatok szombaton és vasárnap 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.
Több településen is zajjal járhatnak a munkálatok
A vasúttársaság Martonvásár és Kápolnásnyék között kisebb karbantartási, javítási és zöldfelület-rendezési munkákat végez a hétvégén. A beavatkozások célja a meghibásodások és a forgalmi zavarok megelőzése.
A nappali órákban a munkavégzéssel járó zajhatások Martonvásár, Baracska, Pettend és Kápolnásnyék lakott területeit is érinthetik.