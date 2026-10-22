Ítéletidő tombol Magyarországon: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki

A nemzeti ünnepünk előtt alaposan felforgatta az időjárást a Magyarország fölé érkező mediterrán ciklon. Csütörtök reggelre sokfelé beborult az ég, több térségben eső és záporok alakultak ki, miközben az északnyugatira, északira forduló szél egyre nagyobb területen megerősödött.

Időjárásunk: 87 km/órás szél tombol, szakad az eső. Fotó: Mediaworks

A legerősebb széllökést Budapesten mérték, ahol a szél sebessége elérte a 87 km/órát. Balatonedericsen eközben már 29,1 milliméter csapadékot regisztráltak – írja a HungaroMet.

Akár 90 km/óránál erősebb szél is jöhet

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtök késő délutánig többfelé 70–75 km/órás, vagy akár ennél erősebb széllökések is előfordulhatnak.

Különösen az Észak-Dunántúlon, a Balaton környékén és Budapest térségében lehet viharos a szél. A Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein, valamint a Balatonnál a széllökések sebessége a 85–90 km/órát is meghaladhatja.

A veszélyes időjárás miatt Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém vármegyére figyelmeztetést adtak ki.

Délutánra enyhülhet az ítéletidő

A délelőtti óráktól a mediterrán ciklon csapadékzónája fokozatosan északkelet felé húzódik, így délután már főként az ország északkeleti részén eshet az eső.

A HungaroMet kiemelte, egyes területeken jelentős mennyiségű csapadék hullhat: csütörtök estig a Dunántúl egyes részein és az Északi-középhegység tágabb környezetében helyenként a 20 millimétert is meghaladhatja az eső mennyisége.

A vastag felhőzet fokozatosan felszakadozik, és a legtöbb helyen néhány órára a nap is előbújhat.

Az ítéletidő ellenére, úgy tűnik nem lesz túlzottan hideg:

a nappali csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Estére tovább javulhat az idő, az eső fokozatosan megszűnik, és a szél is mérséklődik. Késő estére 5–12 fokig csökken a hőmérséklet, péntek hajnalban pedig a hidegre hajlamos, derült területeken akár gyenge fagy is előfordulhat.