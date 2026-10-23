Közel 100 km/h-s széllökést mértek: megdőlt csütörtökön a fővárosi szélrekord

Megdőlt a fővárosi szélrekord csütörtökön - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.

Megdőlt a fővárosi szélrekord csütörtökön. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Megdőlt a fővárosi szélrekord csütörtökön

Azt írták: csütörtökön egy hullámzó frontrendszer haladt át Magyarország felett, amely után többfelé erőssé, viharossá fokozódott az északnyugati, nyugati szél. A fővárosban a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó szélrekord.

A korábbi rekordot 2014-ben mérték ezen a napon, szintén a János-hegyen, akkor óránkénti 93,6 kilométeres volt a legnagyobb széllökés.

Ítéletidő söpört végig az országon csütörtökön

Mint arról tegnap beszámoltunk, viharos széllel és esővel megérkezett a mediterrán ciklon. Az ország nagy részére jelentős csapadék érkezett: Balatonedericsen esett a legtöbb eső csütörtök reggelig, ott 24 óra alatt 33,7 millimétert mértek. A szél sem kímélte az országot, az új fővárosi rekord mellett néhol több mint 80 km/h-s széllökéseket mértek.