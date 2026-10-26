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szennyvíz

Napokig ömlött a szennyvíz a Dunába egy óbudai kiömlőből

56 perce
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Legalább 3 napig, folyamatosan ömlött a szennyvízszagú víz a Dunába a Mozaik utcai K-híd közelében. A szagra és a zavaros vízre először a helyiek figyeltek fel, akik többször is értesítették a Fővárosi Csatornázási Műveket. Végül sikerült megakadályozni a szennyezett víz ömlését.
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szennyvízDunaFővárosi Csatornázási Művek

Október 21-én érezték először a Duna-parton sétálók, hogy a Margitszigeti bejárónál zavaros, kellemetlen szagú víz ömlik ki a folyóba egy csatornából. A helyiek többször is jelezték a problémát a Fővárosi Csatornázási Műveknek, amelynek szakemberei végül szombaton mentek ki a helyszínre.

Legalább 3 napig folyt a szennyvíz a Dunába
Legalább 3 napig folyt a szennyvíz a Dunába. Fotó: III. Kerület/Óbuda Facebook-csoport

Míg elméletben tisztítatlan szennyvíz nem ömölhetne a folyóba, gyakorlatban több olyan hely is van - köztük Szentendrén és a Gellért hegy alatti egyik fürdőnél -, ahol a csatornákat nem kötötték be a központi tisztítóműbe vezető főgyűjtőbe. A vízügymérnökök szerint ebben az esetben is ez történhetett.

Legalább 3 napig folyt a szennyvíz a Dunába

Az óbudaiak beszámolói szerint a sorozatos bejelentésekre végül október 24-én szombaton reagált a Fővárosi Csatornázási Művek. A szakemberek órákon át vizsgálták a Mozaik utcai szennyvízátemelő környékét, és végül sikerült megállítaniuk a kezeletlen víz ömlését. A Mozaik utcánál jelenleg már jóval kisebb mennyiségű, tisztított és csak minimálisan érezhető szagú víz folyik a Dunába.

A Blikk beszámolója szerint vízügyi mérnökök szerint a szennyezett, kezeletlen víz a közcsatorna-hálózatba be nem kötött vagy meghibásodott vezetékekből származhat. Viszont nem zárható ki az sem, hogy a legutóbbi csatornaépítések óta épült, újabb ingatlanok illegális vagy hiányzó közműbekötései miatt ömlik a szennyvíz a Dunába. Arra azonban nem kaptak választ a helyiek, hogy a probléma a jövőben megismétlődhet-e.

A kezeletlen lakossági szennyvíz a benne lévő kórokozók miatt súlyos gyomor-, bél-, máj-, tüdő-, valamint bőrfertőzéseket okozhat, ha érintkezéssel, lenyeléssel vagy a vízpára belélegzésével a szervezetbe jut.

 

 

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