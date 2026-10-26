Napokig ömlött a szennyvíz a Dunába egy óbudai kiömlőből

Október 21-én érezték először a Duna-parton sétálók, hogy a Margitszigeti bejárónál zavaros, kellemetlen szagú víz ömlik ki a folyóba egy csatornából. A helyiek többször is jelezték a problémát a Fővárosi Csatornázási Műveknek, amelynek szakemberei végül szombaton mentek ki a helyszínre.

Legalább 3 napig folyt a szennyvíz a Dunába. Fotó: III. Kerület/Óbuda Facebook-csoport

Míg elméletben tisztítatlan szennyvíz nem ömölhetne a folyóba, gyakorlatban több olyan hely is van - köztük Szentendrén és a Gellért hegy alatti egyik fürdőnél -, ahol a csatornákat nem kötötték be a központi tisztítóműbe vezető főgyűjtőbe. A vízügymérnökök szerint ebben az esetben is ez történhetett.

Legalább 3 napig folyt a szennyvíz a Dunába

Az óbudaiak beszámolói szerint a sorozatos bejelentésekre végül október 24-én szombaton reagált a Fővárosi Csatornázási Művek. A szakemberek órákon át vizsgálták a Mozaik utcai szennyvízátemelő környékét, és végül sikerült megállítaniuk a kezeletlen víz ömlését. A Mozaik utcánál jelenleg már jóval kisebb mennyiségű, tisztított és csak minimálisan érezhető szagú víz folyik a Dunába.

A Blikk beszámolója szerint vízügyi mérnökök szerint a szennyezett, kezeletlen víz a közcsatorna-hálózatba be nem kötött vagy meghibásodott vezetékekből származhat. Viszont nem zárható ki az sem, hogy a legutóbbi csatornaépítések óta épült, újabb ingatlanok illegális vagy hiányzó közműbekötései miatt ömlik a szennyvíz a Dunába. Arra azonban nem kaptak választ a helyiek, hogy a probléma a jövőben megismétlődhet-e.