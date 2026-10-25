Félmilliós bírságot szabtak ki a Szent Imre Kórházra egy szívinfarktusos haláleset miatt

2024-ben vesztette életét egy idős asszony, aki erős, kisugárzó hátfájdalommal, fulladással és halálfélelemmel érkezett a budapesti Szent Imre Kórház sürgősségi osztályára, és ahol a személyzet a kevésbé sürgős ellátást igénylő betegek közé sorolta. Emiatt akár hat-nyolc órát is várnia kellett volna az orvosi vizsgálatra. A későbbi hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a 89 éves nőnek a tünetei alapján sürgős besorolásra lett volna szükség, amely fél órán belüli orvosi vizsgálatot indokolt volna.

Súlyos bírságot szabtak ki a Szent Imre Kórházra / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Súlyos bírságot szabtak ki a Szent Imre Kórházra

Az idős asszony hozzátartozói próbáltak segítséget kérni, amikor a beteg állapota a várakozás során romlani kezdett, de hiába. A beteg végül este fél tízkor döntött úgy, inkább magánellátásban keres segítséget, ezért elhagyta a kórházat, majd pár órával később elhunyt.

Az Index szerint a Szent Imre Kórház 2024-ben lefolytatott belső vizsgálata nem állapított meg szakmai hibát, az elhunyt nő fia azonban panaszt tett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (NNGYK), amely 2026 márciusában indított hatósági eljárást. Ennek során szakmai és dokumentációs hiányosságokat tártak fel, így a hatóság 500 ezer forintos bírságot szabott ki, amelyet a kórház befizetett. Az NNGYK szakmai mulasztásnak minősítette az EKG elmaradását is, amely segíthetett volna a szívinfarktus felismerésében.

A kórház emellett több betegbiztonsági intézkedést vezetett be: így például, hogy a sürgősségi osztályon reggel és este tíz óra között már két munkatárs végzi párhuzamosan a betegek állapotának felmérését a korábbi egy helyett, szigorították a dokumentáció ellenőrzését is, és rendszeres szakmai oktatást, valamint esetmegbeszéléseket terveznek.

A kórház közel két évvel a tragédia után fejezte ki részvétét az elhunyt nő családjának. Az asszony fia ugyan üdvözölte, hogy a hatóság megállapította a mulasztásokat, a félmillió forintos bírságot viszont jelképesnek tartja, illetve azt is kifogásolta, hogy a betegbiztonságot javító intézkedések bevezetésére csak az édesanyja halála után került sor - szemlézte a Világgazdaság.